Tea, Nevi: Siamo il primo paese in Ue per quel che riguarda le TEA. Domani emendamento approvato alla Camera. VIDEOINTERVISTA

“Finalmente siamo in dirittura d'arrivo. L'emendamento mio e del collega De Carlo è stato approvato in Senato e domani sarà approvato in via definitiva dalla Camera. È un passaggio fondamentale che ci consentirà poi di avviare la sperimentazione in campo. Siamo il primo Paese in Europa. Penso che questa volta la politica abbia dato veramente un buon esempio, e quindi siamo fiduciosi che anche l'Unione europea si muova nella stessa direzione. In questo senso vanno le dichiarazioni positive della direttrice Sanità della Commissione europea, dottoressa Gallina, che ha aperto a questa ipotesi di scindere finalmente la legislazione sugli OGM da quella sulle TEA. Quindi molto bene e siamo in linea, questa volta il primo Paese d'Europa”.

Così Raffaele Nevi – Segretario Commissione Agricoltura della Camera a margine dell’incontro organizzato da Confagricoltura per illustrare lo stato dell’arte e capire quali sono i riscontri concreti dell’applicazione delle TEA.