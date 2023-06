Tea, Piovan (Confagricoltura): Finalmente la politica si è mossa per aiutare la ricerca. VIDEOINTERVISTA

“Finalmente la politica ha mosso il primo passo per aiutare la ricerca italiana a mettere in campo le piante ottenute da terra, cioè da tecniche di evoluzione assistita e da cisgenesi, passo importantissimo per poi arrivare a metterle a disposizione delle aziende agricole che ne hanno bisogno perché il clima è in cambiamento. Le sfide della sostenibilità ambientale sono molto importanti e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per innovare quelli che sono poi i nostri prodotti tradizionali del made in Italy. Innovare per restare. Naturalmente c'è fretta, perché la Commissione europea è in scadenza e quindi c'è bisogno che anche in Europa si approvi un nuovo quadro normativo per le terre per le piante ottenute da TEA. Ci auguriamo che il semestre spagnolo sia in grado di dare un'accelerazione prima che si vada ad elezioni europee. Le sfide ambientali sono piuttosto serie. Insieme a quelle economiche abbiamo delle oscillazioni nei fattori della produzione per le aziende che ci mettono in condizione di difficoltà economiche. Poter avere delle piante più resilienti ai cambiamenti climatici, più resistenti alle malattie, ci permette di essere più sostenibili non solo per l'ambiente, naturalmente, ma anche economicamente”.

Così Deborah Piovan – Presidente FNP Proteoleaginose Confagricoltura a margine dell’incontro organizzato da Confagricoltura per illustrare lo stato dell’arte e capire quali sono i riscontri concreti dell’applicazione delle TEA.