Tea, politica, Ricerca e organizzazioni agricole a favore, mondo del Biologico contro: “come gli Ogm. Da Bruxelles scelta senza basi scientifiche e valutazione rischio”. IL DOCUMENTO UE

La ricerca è la soluzione per garantire produttività, reddito e cibo per tutti ad un costo accessibile e garantendo la tutela dell'ambiente. In questa ottica le Tea sono state individuate come la soluzione del futuro ma se le organizzazioni agricole - in primis Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Filiera Italia - e la politica festeggiano grazie all'apertura dell'Europa sulle Tea - a seguito della presentazione da parte della Commissione Ue di una nuova proposta di regolamento relativa al miglioramento genetico delle piante - il biologico protesta, dichiarando le Tea "equivalenti agli Ogm e chiedendo a Governo ed Europarlamentari di schierarsi contro una proposta priva di qualsiasi base scientifica". Un dissenso che ricalca nei fatti quanto già avvenuto all'indomani della norma, approvata dalla Camera, che rendeva possibile in Italia la coltivazione in campo, per ricerca e sperimentazione, delle Tea.

Già allora Aiab, Assobio e FederBio denunciavano come "Il Governo e il Parlamento italiano stanno di fatto puntando alla deregolamentazione del settore, considerando le NGT assimilabili alle varietà tradizionali. Le TEA o NGT rappresentano una forma avanzata di manipolazione genetica di semi e piante alimentari. La Corte di giustizia europea ha emesso un giudizio in cui ribadisce come le NGT non possano essere considerate fuori dal perimetro della Direttiva 2001/18, che definisce e regola gli OGM".

Adesso con la proposta di regolamentazione della Commissione Ue si stabilisce una procedura semplificata per la coltivazione e la commercializzazione delle piante ottenute attraverso le nuove tecniche.

Viene fatta una distinzione tra le TEA di categoria 1 (ovvero quelle che non superano le 20 mutazioni), che seguiranno una procedura autorizzativa semplificata assimilabile alle varietà vegetali convenzionali, e le TEA di categoria 2 (sopra le 20 mutazioni o selezionate per resistere agli erbicidi) che vengono di fatto assimilate ai vecchi OGM quanto a procedura autorizzativa, etichettatura e tracciabilità (con la differenza che gli Stati membri non potranno vietare la coltivazione delle TEA di categoria 2).

La Commissione vieta inoltre l’utilizzo di entrambe le categorie di TEA per l’agricoltura biologica.

"Il regolamento sui prodotti biologici vieta l'uso di OGM e alimenti e mangimi geneticamente modificati nella produzione biologica. In base a questa proposta, il divieto continua ad applicarsi a tutti gli impianti NGT e agli alimenti e mangimi che rientrano nel suo campo di applicazione. Ciò è coerente con il regolamento sui prodotti biologici perché l'uso di nuove tecniche genomiche è incompatibile con l'attuale concetto di produzione biologica nel regolamento (CE) 2018/848 e l'attuale percezione dei consumatori dei prodotti biologici."

Dunque, se da una parte l'agricoltura esulta per il cambio di passo dall'altra parte l'agricoltura biologica -attraverso la Coalizione Italia Libera da OGM (di cui fanno parte, tra le altre: Assobio, Federbio, Aiab, Slow food Italia, Legambiente e Wwf)- "chiede agli Europarlamentari italiani e al governo di schierarsi contro questa proposta in tutte le sedi, anche in ossequio alle due sentenze già emesse dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e alle posizioni contrarie già dichiarate da Austria e Germania. Le NGT sono equivalenti agli OGM, pertanto devono essere regolamentate come OGM. I produttori devono essere tenuti a valutare il rischio, garantire la tracciabilità lungo tutta la filiera e indicare le modifiche genetiche in etichetta, a salvaguardia delle persone e dell’ambiente."

Per il mondo del biologico si tratta quindi di una scelta arbitraria e priva di qualunque base scientifica. Nessuna solida valutazione del rischio, tracciabilità o etichettatura sarà richiesta, il tutto -denunciano- a favore dei big dell'industria alimentare.

