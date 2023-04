Tea, Velasco (CREA): non sono OGM perché non viene inserito DNA estraneo alle piante. VIDEOINTERVISTA

"Abbiamo questa opportunità che è legata moltissimo ai diktat che ci provengono dalla Comunità europea, che prevedono un dimezzamento dei fitofarmaci piuttosto che la riduzione degli input antropici in agricoltura. Con le TEA abbiamo la possibilità di svolgere una mutagenesi biologica legata al fatto che esiste una proteina in grado di mutagenizzare il DNA delle piante, dove vogliamo una volta che conosciamo il genoma e quindi toccare quei geni che sono deputati a una o più attività come per esempio una migliore capacità di assunzione dell'acqua, del terreno o dei nutrienti piuttosto che la resistenza alle malattie".

Così ad AGRICOLAE Riccardo Velasco, Direttore CREA-VE, centro di ricerca viticoltura ed enologia, in occasione della presentazione delle tre proposte di legge sulla sperimentazione in campo per le tecniche di evoluzione assistita.

"Quindi per quanto riguarda per esempio l'obiettivo del 2030, dimezzare i fitofarmaci, si potrà raggiungere sì con una diminuzione dei fitofarmaci, ma sicuramente con l'adozione di varietà che siano in grado di difendersi da sole e quindi anche il 90% di fitofarmaci potrebbero essere diminuiti.

Per quanto riguarda poi gli stress idrici, per esempio la mancanza d'acqua, avere portainnesti che siano in grado di avere radici che vanno più in profondità o che siano più capaci di assumere acqua dal terreno, oppure anche nutrienti per avere migliori e maggiore quantità produttive.

Noi abbiamo la possibilità di intervenire su quei geni che sono deputati allo sviluppo delle radici, per cui di fatto noi abbiamo prodotto, per esempio in vitro, le prime 49 linee di Chardonnay mutagenizzato per 3 o 4 di questi geni. Vorremmo dimostrare in campo che queste piante sono in grado di fare quello che prevediamo faranno, perché sappiamo che quei geni sono deputate a quelle attività. Per quanto riguarda la possibilità di produrre in campo delle piante, di portare in campo da laboratorio, ovviamente abbiamo bisogno di una legislazione adeguata e di una possibilità di svolgere questa attività nei termini di legge.

In questo momento queste piante sono assimilate agli OGM, perché la Corte di giustizia europea nel 2018 le ha collocate in quella categoria ma lo ha fatto perché è assente qualunque altra regolamentazione per dei prodotti che prevedono l'intervento biotecnologico in assenza di inserimento di DNA estraneo come nel caso degli OGM. In questi casi noi tocchiamo il DNA della pianta direttamente, ma senza inserire niente di estraneo, niente di particolarmente esoterico.

Noi inseriamo, o meglio noi agiamo sulla mutagenesi biologica di queste piante conferendo loro una caratteristica o più in in addizione a quelle che già hanno. Quindi di fatto lo Chardonnay rimane Chardonnay e il Sangiovese rimarrà Sangiovese. Il primitivo rimarrà primitivo. Quello che ci riguarda è appunto avere la possibilità di dimostrare quello che diciamo con una produzione campo".