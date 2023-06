Tecniche di evoluzione assistita (Tea): La posizione di Confagricoltura

Gli agricoltori sono chiamati ogni giorno a produrre cibo in maniera sicura, salutare e sostenibile, secondo le stringenti normative diffuse su scala globale, rispettando al contempo elevati standard ambientali. La complessità delle sfide in cui ogni giorno ci interfacciamo, tuttavia, rende il nostro compito sempre più arduo.

In primo luogo, la costante del cambiamento climatico: abbiamo periodi di siccità più duraturi; violente alluvioni, che ricorrono più spesso di quanto storicamente registrato; più giorni caldi e notti per anno, nonché meno giorni con una temperatura che si attesti al di sotto degli 0 °C.

Questa nuova realtà climatica espone le piante coltivate a fenomeni estremi: le temperature sono più alte e le colture che usiamo sono state selezionate quando il clima era più freddo. Questi cambiamenti incidono anche sulle popolazioni di insetti nocivi e sulle malattie che attaccano le piante.

Proprio per questo le nuove biotecnologie e l’innovazione del settore garantiscono la possibilità di prepararsi al meglio per vincere queste sfide.

L’agricoltura è una storia di innovazione da quando, migliaia di anni fa, è stata inventata. Oggi gli obiettivi del sistema produttivo sono seri e numerose: dobbiamo riuscire a ridurre l’impatto adempiendo al compito vocativo di sfamare un crescente numero di persone, preservando la sicurezza alimentare e la competitività delle imprese stesse. Dobbiamo produrre di più con meno risorse: meno terra, meno acqua e meno interventi in generale (fertilizzanti, fitosanitari, interventi veterinari, etc.).

Questo significa altresì preservare la biodiversità, sfruttando meno ettari per raggiungere lo stesso livello produttivo, e ridurre gli sprechi ad ogni livello della catena alimentare. Siamo diventati sempre più efficienti grazie all’implementazione della digitalizzazione nel comparto e all’agricoltura di precisione. Ma possiamo fare di più.

Ci sono poi temi di sostenibilità economica delle aziende agricole, che operano su mercati internazionali esposti alle incertezze che derivano da situazioni di crisi in diverse parti del mondo.

Infine, le politiche agricole spingono verso standard di sostenibilità ambientali sempre più alti, per ottenere i quali è necessario che si effettuino valutazioni di impatto ex ante e che richiedono un approccio basato sempre su dati scientifici.

Per rispondere a tutte queste sfide le imprese devono poter accedere a ogni strumento messo a disposizione dall'innovazione, al fine di salvaguardare la tipicità dei prodotti per cui l'agroalimentare italiano è apprezzato.

Un grande contributo potrà giungere dalla piena regolamentazione delle biotecnologie a mutagenesi mirata, dalle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), che ci permetterebbero di produrre di più e in maniera più resiliente. Agevolare l’adattamento senza sacrificare i nostri obiettivi sociali, economici e ambientali.

NEL MONDO

Come Italia e come Unione Europea siamo già in ritardo. Nel resto del mondo lavorano sulle TEA da diversi anni.

In Cina, a seguito delle nuove linee guida emanate all’inizio del 2022 circa lo snellimento delle procedure di approvazione di specie editate geneticamente, di recente è stata approvata la sicurezza di una soia geneticamente modificata edeliminato il gene responsabile della crescita delle spine intramuscolari di un pesce di acqua dolce(carpa), dando vita a una specie senza spine.

Negli Stati Uniti, il Dipartimento dell’Agricoltura (USDA) è ad uno stato avanzato di regolamentazione dell’editing genetico (mutagenesi mirata e cisgenesi), dopo che il Segretario Tom Vilsack ha mobilitato un’ingente quantità di investimenti e supporti istituzionali per incentivare l’innovazione in agricoltura su scala globale.

In sostanza, i più grandi esportatori di prodotti agricoli su scala mondiale, dagli Stati Uniti, al Brasile, all’Argentina, fino alla Cina, stanno puntando sul loro utilizzo e diffusione, determinando in Italia una condizione di disparità rispetto alle importazioni da Paesi terzi.

L’ITER

Il rallentamento del loro sviluppo a livello unionalefu dovuto ad una sentenza emanata il 25 luglio 2018 dalla Corte di giustizia europea, quando fu stabilito che gli organismi ottenuti mediante la mutagenesi mirata sono organismi geneticamente modificati (OGM) e, come tali, normati dalla vecchia direttiva del 2001.

Una decisione che, come Confagricoltura,abbiamo contestato sin dal principio, manifestandoci insieme alle principali organizzazioni agricole europee per evidenziare che i prodotti OGM fossero profondamente differenti da quelli ottenuti tramite mutagenesi mirata e cisgenesi,supportando la nostra posizione a diversi livelli istituzionali con fattualità ed evidenze conclamate dalla ricerca scientifica.

OGM ed editing genetico sono infatti due procedure completamente diversificate: la mutagenesi mirata offre la possibilità di modificare in modo voluto e preciso una specifica sequenza del DNA senza spostarla dalla sua posizione naturale del genoma e, soprattutto, senza introdurre materiale genetico estraneo.

Fu solo nel novembre del 2019 che il Consiglio Ue prese finalmente atto delle potenzialità del settore e indicò alla Commissione europea l’esigenza di elaborare uno studio d’impatto approfondito su questa promettente biotecnologia. Uno studio pubblicato nell’aprile 2021 che attestò l’evoluzione delle TEA in diverse parti del mondo,

rendendo sempre più manifesta la stasi delle istituzioni europee e dei rispettivi Stati membri.

Ora, sull’utilizzo delle TEA sembra puntare anche l’Unione Europea, dopo aver compreso quanto queste biotecnologie siano utili al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientali dettati dal Green Deal Europeo e dalla strategia From Farm to Fork.

La stessa Commissione europea, a seguito dello studio d’impatto, ha iniziato ad elaborare una proposta di regolamento di tipo ordinamentale che presenterà il prossimo 5 luglio, per avviare le sperimentazioni in campo. Il prossimo semestre il Consiglio dell’UE sarà guidato dalla presidenza spagnola, il cui governo ha assicurato il massimo sforzo politico per consentire il raggiungimento di un accordo comune sulle TEA tra gli Stati membri.

Contestualmente, in Italia, il 30 maggio scorsoha avuto il via libera all’unanimità, nell’VIII e IX Commissione riunite del Senato, il provvedimento che autorizza la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita.

Ci auguriamo che, con tutta la sensibilità del caso, anche il Parlamento europeo lavori in stretta collaborazione con il Consiglio per arrivare a una codecisione e permettere l’emanazione del regolamento entro le prime settimane del 2024, muovendo l'invito al mondo politico e ai portatori di interessi per una iniziativa a favore di un rapido accordo sulla proposta di regolamento europeo attesa.

Dobbiamo evitare che la campagna elettorale europea del prossimo anno ritardi la procedura di adozione posticipandola al 2025, con tutte le conseguenze che ne deriverebbe per la produttività e la competitività dell’agricoltura italiana.

Non solo. Qualora il quadro regolamentare venisse armonizzato per il meglio, sarà necessario affiancare all’apertura normativa un significativo piano di investimenti pubblici e privati per implementare il processo produttivo di un’agricoltura del futuro.