Tracciabilità, Fini: sostenere il Made in Italy italiano partendo dalla base della filiera, con sementi certificati. VIDEOINTERVISTA

"L'iniziativa di oggi è estremamente positiva e fatta anche nel momento giusto, perché c'è bisogno di compattare davvero tutta quanta la filiera di fronte al contesto geopolitico ed economico che stiamo affrontando. Compattare la filiera significa che ci deve essere valore per tutti al suo interno, altrimenti se un solo anello cede, cede tutto il resto".

Così Cristiano Fini, presidente Cia-Agricoltori italiani, a margine evento “La tracciabilità dei prodotti alimentari: una strada per la valorizzazione del Made in Italy” organizzato da Assosementi a Roma.

"Mai come oggi il made in Italy è apprezzato in tutto il mondo, lo dobbiamo sostenere e sostenere anche attraverso delle politiche di tracciabilità, partendo dal centro, dal seme certificato. Politiche di tracciabilità che mettano a valore la materia prima nazionale per poterla ovviamente esportare in tutto il mondo.

Tracciabilità assieme al certificato che per oggi devo ovviamente dare, attraverso l'utilizzo del mondo della ricerca, anche maggiore rese, più qualità dal campo, fino ad arrivare alla tavolo. Solo ragionando in un'ottica di filiera si può cercare di sostenere il valore per tutti, anche a partire dalla stessa produzione: dare al trasformatore e al consumatore quello che vuole sulla tavola. Chiaramente noi riusciremo davvero a ottenere ottimi risultati all'estero, anche sul mercato nazionale".