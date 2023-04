Tracciabilità, Vacondio (Italmopa): iniziativa Assosementi importante per far conoscere le difficoltà lungo tutta la filiera. VIDEOINTERVISTA

"Queste iniziative sono molto importanti perché fanno conoscere all'interno della filiera quali sono le difficoltà dei vari settori. Come ho detto e come dico da molto tempo, non se ne può più di cercare i capri espiatori in questa che è una filiera povera e che ha bisogno di sostegno. Non esiste, voglio dire, un settore che abbia più benefici di altri: non è assolutamente così. Capisco che sul piano della comunicazione faccia comodo trovare sempre un responsabile, ma purtroppo non è così".

Così ad AGRICOLAE Ivano Vacondio, Italmopa, a margine evento “La tracciabilità dei prodotti alimentari: una strada per la valorizzazione del Made in Italy” organizzato da Assosementi a Roma.

"Noi creiamo valore soprattutto sui prodotti che vanno all'estero. È evidente che quando si parla di sementi è molto importante: soprattutto non solo per quel che riguarda la quantità: dobbiamo iniziare a dare una risposta anche per quel che riguarda le qualità delle varie varietà perché il mercato a valle è molto cambiato in questa direzione".