Transizione, De Castro: trovare equilibrio tra dimensione ecologica, sociale ed economica. Prossimo commissario Ue agricoltura dal sud Europa

Verona - “Bisogna trovare il giusto equilibrio tra dimensione ecologica, sociale ed economica. Se non abbiamo un’azienda competitiva, capace di stare sul mercato poi sarà difficile raggiungere gli obiettivi di carattere ambientale. Questo era mancato nella precedente legislatura. Sentendo le parole della Von der Leyen ha avuto un intervento di apertura al parlamento europeo ed ha citato più volte l’agricoltura, parlando di competitività del sistema agricolo.”

Così Paolo De Castro, Presidente del Comitato Scientifico Nomisma, nel corso dell’evento “Le competenze per la transizione ecologica-energetica nel settore agroalimentare” realizzato da Nomisma in collaborazione con Philip Morris Italia.

“In Europa sono difficilissime le battaglie sul tabacco, per via della lotta al tabagismo che è sacrosanta ma è necessario porre delle differenze. Simile a quanto avviene per il vino, una cosa è l’uso e un’altra è l’abuso.

La transizione ecologica è importante ma fondamentale è come accompagniamo gli agricoltori in questa sfida. Negli Usa è stato messo in campo un piano di oltre 20 miliardi di dollari per accompagnare gli agricoltori verso la transizione ecologica con incentivi a favore delle imprese agricole.

Il prossimo commissario Ue all’agricoltura sarà probabilmente del sud Europa, proposta della von der Leyen avverrà a meta agosto.”