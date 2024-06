Transizione ecologica, Serpillo (Uci): necessaria ed inevitabile, garantire tutela delle aree agricole interne

"L'Italia ha compiuto importanti progressi nella transizione ecologica, un obiettivo essenziale per contrastare il cambiamento climatico," ha dichiarato Mario Serpillo, Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI). "L'adozione di energie rinnovabili ha raggiunto risultati straordinari, con il 51% dell'energia prodotta nel Paese derivata da fonti rinnovabili ad aprile 2024, rispetto al 36% dell'anno precedente. Tuttavia, mentre registriamo con soddisfazione questi successi, dobbiamo anche affrontare alcune sfide critiche."

La spinta verso le energie rinnovabili, in particolare il solare fotovoltaico, ha portato l'Italia a generare oltre 2,3 gigawatt di energia solare nei primi sei mesi del 2023, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2 e all'aumento della sostenibilità ambientale. L'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 fino a eliminarle entro il 2050, come stabilito dalla Direttiva Case Green dell'UE, è ambizioso ma necessario.

"Tuttavia non possiamo ignorare che questa transizione stia avvenendo a scapito di alcune aree agricole interne," ha continuato il Presidente Mario Serpillo. "Queste aree, già svantaggiate dalla mancanza di fondi e dalle difficoltà legate alla produttività (delle coltivazioni), stanno subendo una drastica trasformazione del territorio con l'installazione massiva di pannelli fotovoltaici. Questo fenomeno non solo altera irreparabilmente il paesaggio, ma minaccia anche la biodiversità di queste zone."

Secondo una recente ricerca del 2023, la popolazione italiana riconosce l'importanza della lotta al cambiamento climatico come la priorità più alta, mentre la costituzione di comunità sostenibili è solo al 13° posto. Tuttavia, l'efficienza energetica delle città italiane è ancora percepita come inadeguata dal 45% della popolazione. "È chiaro che dobbiamo bilanciare la spinta verso le rinnovabili mantenendo però alta l’attenzione sulla vitale necessità di preservare le nostre aree rurali," ha sottolineato Serpillo.

“L’adozione di una regolamentazione più stringente è prioritaria: innovazione sì, ma deve essere guidata da una pianificazione attenta e sostenibile," ha aggiunto. "È fondamentale sviluppare un piano regolatore nazionale che fornisca criteri e regole chiare sull'installazione dei pannelli fotovoltaici, in modo da evitare la distruzione del nostro patrimonio agricolo e paesaggistico."

D’altra parte, è stato evidenziato che l'Italia, pur avendo visto una crescita senza precedenti delle installazioni di energie rinnovabili nel 2023, con un aumento di 5,79 gigawatt rispetto all'anno precedente, non ha raggiunto un incremento ancora sufficiente per raggiungere gli obiettivi del 2030.

"Accogliamo con favore l'accelerazione verso le fonti di energie rinnovabili, ma ribadiamo la necessità che questa sia accompagnata da una visione strategica e lungimirante, allo scopo di proteggere il paesaggio e le nostre aree interne destinate all'agricoltura.

“Dopo le ferite inferte, in particolar modo negli ultimi decenni del secolo scorso, dalla cementificazione selvaggia, dal consumo di suolo per realizzare impianti industriali, commerciali, dagli abusi e dalla speculazione edilizia, auspichiamo - ha concluso il Presidente dell’UCI, Mario Serpillo – che la rivoluzione energetica in atto, di rilevanza storica, che oggi si impone per contrastare i cambiamenti climatici, non sia altrettanto devastante e che, muovendo da ragioni ecologiste e non di mero profitto, dimostri una seria responsabilità ed un forte impegno verso la tutela e la valorizzazione del territorio e dell’agricoltura. Solo così potremo garantire un futuro sostenibile per tutti, salvaguardando il nostro ambiente e le comunità rurali."