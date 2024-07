Transizione energetica: Confagricoltura Catania e SENEC Italia da oggi unite

SENEC Italia, azienda leader nella produzione e vendita di sistemi di accumulo e soluzioni integrate per il fotovoltaico, annuncia la partnership con Confagricoltura Catania. Questa collaborazione mira a guidare le aziende agricole siciliane nella transizione energetica, offrendo soluzioni fotovoltaiche personalizzate in linea con le loro infrastrutture e necessità.

“Questa collaborazione con Confagricoltura Catania è una nuova tappa nel percorso che abbiamo intrapreso per affiancare enti e associazioni chiave per l’imprenditoria italiana nella diffusione della conoscenza sul fotovoltaico e la transizione energetica” afferma Vito Zongoli, Amministratore Delegato di SENEC Italia. “Siamo convinti che le energie rinnovabili rappresentino una fonte inesauribile di opportunità per le aziende italiane, nonché una via imprescindibile per il bene del nostro Paese, e questo ci spinge a impegnarci in numerosi incontri di formazione e sensibilizzazione sull’argomento. Il fotovoltaico per le imprese è un investimento rilevante e per questo è importante prospettare loro tutte le opzioni e le agevolazioni che hanno a disposizione per fare una scelta consapevole e opportuna. Siamo lieti di poterle accompagnare in questo processo”.

L’adozione del fotovoltaico nel settore agricolo offre, infatti, numerosi vantaggi. Innanzitutto consente un drastico taglio dei costi energetici grazie alla copertura del proprio fabbisogno elettrico tramite l’energia auto-prodotta con l’impianto. In secondo luogo, limita notevolmente l’impatto ambientale dell’azienda, consentendo una riduzione delle emissioni di CO 2 in atmosfera, a tutto beneficio della salute del pianeta e della comunità locale, inclusi i propri dipendenti. L’impegno per la sostenibilità e il rispetto dei valori ESG hanno inoltre un effetto favorevole sia sull’immagine aziendale sia sulla valutazione delle banche ai fini della concessione del credito. Infine, adottare un consumo energetico più consapevole e attento non può che avere risvolti sociali positivi. Grazie agli incentivi e ai bandi ad oggi disponibili per il fotovoltaico in ambito agricolo, gli investimenti in questo ambito sono quanto mai accessibili alle aziende.

Oltre a fornire consulenza per la scelta della soluzione più opportuna per la singola azienda, SENEC, grazie alla collaborazione con il Partner locale Mavi Solar, è in grado di seguire tutte le fasi di realizzazione e tutti gli aspetti - tecnico, legale, finanziario e amministrativo – dei progetti, massimizzando i benefici e minimizzando i rischi. Inoltre, può assistere gli associati Confagricoltura nelle procedure di adesione ai bandi per il fotovoltaico agricolo e nello sviluppo di sistemi agrivoltaici.