Trattati Roma, Lollobrigida: Ue torni a principi fondativi

“Parlano tutti di Europa ma molti non ricordano perché sei Nazioni, tra cui la nostra Italia, scelsero di darsi un’organizzazione politica. In Italia tentarono di impedirlo le sinistre votando contro quei trattati (loro preferivano l’Unione Sovietica, è noto…). In sintesi, gli obbiettivi erano più pace e rafforzamento economico. Oggi abbiamo la guerra alle porte e un progressivo impoverimento dei paesi UE che furono fondatori di quel consesso. Le sinistre hanno tentato di piegare alla loro folle visione ideologica quella che doveva essere una pragmatica strategia di sviluppo e consolidamento dell’Europa. I risultati sono davanti agli occhi di tutti. Imprese piegate a regole, spesso insensate, che non valgono per i loro concorrenti dei paesi terzi. Tendenza alla drammatica riduzione di settori strategici come agricoltura e pesca. Oggi, la UE deve tornare ad essere quello che doveva e non un giocattolo nelle mani degli euroburocrati”, così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sui social.