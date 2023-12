Uci, prolungata la sospensione del Tar di Trento sugli orsi JJ4 e MJ5. I due plantigradi restano vivi

Come UNAAT e come UCI lo avevamo già affermato con decisione, coniugando diritto e buon senso: l’uomo invasore non può decidere di sopprimere deliberatamente la fauna selvatica!

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trento era stato chiamato in causa ad esprimersi sul futuro dei plantigradi JJ4 ed MJ5, considerati “problematici”, su cui pendono due diverse ordinanze di abbattimento firmate dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, Fugatti. Ricordiamo che l’orsa JJ4, attualmente rinchiusa nel centro di recupero fauna alpina Casteller, si è resa responsabile dell’aggressione mortale del runner Andrea Papi; mentre MJ5, ancora libero, si sarebbe reso responsabile dell’aggressione dell’escursionista Alessandro Cicolini, in passeggiata con il suo cane nei boschi di Malè. Buchi neri, tuttora irrisolti, sussistono nelle dinamiche di entrambi gli incidenti… e voragini di silenzio permangono sulle altre numerose morti bianche degli animali selvatici in Trentino.

Grazie al ricorso depositato dalla LAV (Lega Anti Vivisezione), il TAR di Trento ha dunque deciso di chiarire, rimettendo nelle mani della Corte di Giustizia europea, l’interpretazione del principio di proporzionalità e gradualità rispetto alla scelta delle azioni previste dall’Accordo interregionale Pacobace (Piano d'azione interregionale per la conservazione dell'orso bruno nelle Alpi centro-orientali) nei confronti degli orsi considerati “problematici” o “pericolosi”.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è chiamata a decidere se, in base all'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, le condizioni per ottenere un'autorizzazione eccezionale al divieto di cattura o uccisione deliberata di determinate specie devono essere interpretate nel senso che l'autorità competente deve dimostrare l'assenza di un'alternativa valida per evitare la rimozione dell'animale dal suo ambiente naturale. Nel primo quesito, si chiede se l'assenza di un'alternativa valida debba essere dimostrata per poter scegliere tra la cattura permanente e l'abbattimento, considerando entrambe le opzioni equivalenti. Nel secondo quesito, si chiede se l'assenza di un'alternativa valida vincoli prioritariamente l'autorità competente a scegliere la cattura permanente e consenta solo in casi di impossibilità oggettiva e non temporanea l'abbattimento, stabilendo una rigorosa gerarchia tra le due misure.

Tutto rimandato all’udienza dell’11 gennaio 2024, dunque, nella quale si deciderà del trasferimento di JJ4 nel Libearty Sanctuary di Zarnesti (Romania), in modo da assicurare condizioni di vita più consone alle sue esigenze etologiche. Concordiamo senz’altro con l’On. Brambilla: siamo contrari ai trasferimenti dei nostri orsi, preferendo che rimangano nel loro habitat naturale ma adeguatamente monitorati, sotto il controllo serio e puntuale dei nostri esperti e protetti dalle nostre stesse leggi.

Abbattere sarebbe stata la via più breve, ma anche quella più ingiusta! La vicenda ribadisce l’importanza di rivedere un modello di sviluppo che non è inclusivo e che produce effetti apparentemente benefici per l’uomo nel brevissimo periodo, ma devastanti nel medio lungo.

Le valanghe, le aggressioni, lo spopolamento derivano dall’atteggiamento aggressivo che abbiamo avuto fino ad oggi nei confronti della fauna selvatica. Non possiamo pensare di rimediare semplicemente uccidendo orsi e cervi. È sempre più urgente un nuovo modello di sviluppo che tenga conto anche degli altri abitanti che condividono il suolo con noi, soprattutto nelle aree montane.

Il Grande Freddo dell’adiafora verso gli animali selvatici può farci sprofondare in baratri di violenza senza via di ritorno! Dobbiamo tornare ad indignarci per i “giochi di palazzo” e a provare sgomento rispetto a certi silenzi omertosi che fanno eclissare notizie gravi come l’investimento, il 21 novembre scorso, di un cucciolo d’orso tra Cles e Mostizzolo ed il lupo trovato morto a Croviana (Val di Sole) il 16 novembre. La questione dei grandi carnivori non può essere attenzionata solo in tempo di elezioni politiche e poi cadere nel dimenticatoio fino al prossimo grave incidente! L’uomo può incidere con molte azioni al riguardo, prime tra tutte: 1) informazione ed educazione del cittadino sulla convivenza pacifica e sui comportamenti da tenersi in presenza di animali selvatici; 2) protezione dell’habitat naturale, attraverso sistemi di monitoraggio con droni e tecnologie avanzate; 3) utilizzo dei bidoni anti-orso per gli scarti alimentari, in modo da non attirare i predatori nei centri abitati; 4) formazione di allevatori ed agricoltori sulla difesa attiva e passiva dei propri animali e raccolti…..

OIPA, LEIDAA ed ENPA, con il sostegno di Enti finanziatori, nel prossimo futuro vogliono presentare alle Autorità italiane la richiesta di realizzazione - nella provincia di Trento - di un’oasi rifugio, sul modello del Santuario di Zarnesti, per orsi problematici e confidenti: vogliamo credere nella civiltà di uno Stato, quello italiano, nel quale (qualcuno dovrebbe ricordarlo a Fugatti!), innanzitutto, la pena di morte è stata abolita dal lontano 1948 ed il reato di uccisione di animali (art.544-bis del Codice Penale) non può costituire evidenza legislativa nazionale, eccezion fatta per le Regioni a Statuto speciale. L’uccisione è atto deplorevole e da condannare senza limiti territoriali!

L’empatia riveste un ruolo di eccellente moderatore dei comportanti umani e ad essa dobbiamo tornare se vogliamo immaginare un qualche futuro per la nostra Società! Ci sembra degno concludere con una frase di Gandhi: “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali!”.