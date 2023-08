UCI, Serpillo accoglie con soddisfazione approvazione del regime di aiuti per i settori agricolo e ittico da parte dell’Ue

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, ritiene estremamente positiva l'approvazione del regime italiano di circa 30 milioni di euro da parte della Commissione Europea. Questa importante misura mira a fornire un sostegno indispensabile alle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura, in un contesto segnato dalla complessa situazione geopolitica, causata dalla guerra della Russia contro l'Ucraina. La decisione della Commissione Europea rappresenta un significativo riconoscimento dell'importanza di sostenere e proteggere tali settori e contribuisce, al contempo, a mitigare gli effetti negativi della crisi in corso.

Questo regime è stato inserito nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, adottato dalla Commissione il 9 marzo 2023, con l'obiettivo di sostenere misure essenziali per accelerare la transizione verso un'economia più sostenibile e ridurre la dipendenza dal carburante. La misura, precedentemente modificata il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022, offre agli Stati membri l'opportunità di fornire aiuti vitali all'economia in un momento particolarmente delicato, caratterizzato dalle grandi sfide geopolitiche attualmente in corso.

Il Presidente Mario Serpillo nota con soddisfazione che l'aiuto fornito nell'ambito di questo regime sarà sotto forma di garanzia sui prestiti, con importi limitati fino a un massimo di 250.000 euro per beneficiario. Questa misura è progettata specificamente per sostenere le esigenze di liquidità dei beneficiari ammissibili, colpiti dall'attuale crisi per effetto della situazione geopolitica.

La Commissione Europea ha riconosciuto la conformità del regime italiano alle condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione. In particolare, il Presidente Mario Serpillo fa notare che l'aiuto sarà erogato nei seguenti limiti: fino a 250.000 euro per beneficiario attivo nella produzione primaria di prodotti agricoli, fino a 300.000 euro per beneficiario attivo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, e fino a 2 milioni di euro per beneficiario attivo in tutti gli altri settori. Inoltre, l'aiuto sarà concesso entro il 31 dicembre 2023, garantendo tempestività nell'assistenza.

Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani sottolinea l'importanza fondamentale che riveste per l’Italia la misura adottata dalla Commissione Europea, dal momento che essa consentirà di affrontare in modo più adeguato e proporzionato le gravi difficoltà che stanno turbando la nostra economia. Tale approvazione, in linea con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE e le condizioni stabilite nel quadro temporaneo di crisi e transizione, conferma, tra l’altro, il riconoscimento del ruolo che l'Italia riveste all'interno dell'Unione Europea.

Concludendo, il Presidente Mario Serpillo, ribadisce che questa misura contribuirà a sostenere in particolar modo le imprese dei settori agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura in un momento assai critico, fornendo loro un irrinunciabile sostegno. Ancora una volta, la collaborazione tra l'Italia e l'Unione Europea si dimostra una condizione indispensabile per la costruzione di un futuro più resiliente ed ecologicamente sostenibile per il nostro Paese.