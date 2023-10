Uci, Serpillo: Bene 7 mln per peronospora. Ora Governo convochi tavolo strategico per difesa biodiversità

Il Presidente dell’UCI - Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, ha dichiarato: "esprimo soddisfazione per l'aumento della dotazione del fondo da uno a sette milioni di euro per il risarcimento dei danni da Peronospora. Siamo però convinti del fatto che la sicurezza sanitaria si sta dimostrando la vera frontiera critica. Lo vediamo sia attraverso le “epidemie agrarie”, generate da batteri infestanti sia per tutte le specie aliene che in modo massiccio minacciano sempre più la biodiversità e la salute pubblica”.

Il Presidente Serpillo ha sottolineato l'importanza di contrastare l'invadenza delle specie aliene, sia animali che vegetali, che stanno minando la capacità produttiva in tutti i settori. “Per affrontare tale sfida in modo efficace – dichiara nel suo appello il Presidente dell'UCI - il Governo deve subito organizzare un tavolo strategico che coinvolga tutti i soggetti interessati, a partire dagli agricoltori. Sarà fondamentale per sviluppare politiche di difesa delle eccellenze e delle colture italiane. Solo attraverso un approccio tempestivo, coeso e sistemico sarà possibile affrontare con successo le problematiche attuali legate alla biodiversità e alla sostenibilità agricola. Noi siamo pronti per fare la nostra parte e per contribuire alle operazioni di gestione e di indirizzo della partita”.