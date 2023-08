UCI, Serpillo commenta la scoperta del Granchio Blu del Mar Rosso nel Mar Adriatico

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, ha commentato la notizia del rinvenimento di una nuova specie di granchio blu nel Mar Adriatico. La ricerca, condotta dal team dell'Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irbim) di Ancona, ha identificato la presenza del granchio blu del Mar Rosso (Portunus segnis) nelle acque adriatiche.

Il Presidente Serpillo ha osservato: "La scoperta di una seconda specie di granchio blu nel Mar Adriatico pone nuove sfide per la gestione e la conservazione degli habitat marini. Dopo l'invasione del Callinectes sapidus, che ha avuto un impatto significativo sulle regioni del Veneto e dell'Emilia-Romagna, ora dobbiamo affrontare la presenza del granchio blu del Mar Rosso. È fondamentale collaborare con la comunità scientifica, i pescatori e le autorità per sviluppare strategie efficaci di monitoraggio e gestione." Il granchio blu del Mar Rosso, originario del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano occidentale, è simile sia morfologicamente, sia per le condizioni ambientali in cui vive, al granchio blu atlantico. "Questa scoperta evidenzia l'importanza di affrontare il problema delle introduzioni “aliene” nell’ambiente marino attraverso un approccio interdisciplinare. Il coinvolgimento dei pescatori locali è stato cruciale per rilevare la presenza di questa nuova specie e per informare tempestivamente gli esperti", ha affermato il Presidente Mario Serpillo.

Egli ha sottolineato la necessità di studiare attentamente l'impatto che il cambiamento climatico produce sugli ecosistemi marini. "Il rischio di invasione da parte di specie non native è indubbiamente amplificato dall'evoluzione delle condizioni ambientali. Pertanto, è essenziale sviluppare una strategia nazionale di monitoraggio e gestione per preservare l'equilibrio dei nostri mari."

Entrambe le specie di granchio blu hanno un alto valore gastronomico e nutritivo, e diversi Paesi del Mediterraneo stanno verificando la possibilità di sfruttarle come risorse di pesca sostenibile. Il Cnr-Irbim, ad esempio, ha creato un questionario rivolto a tutti i cittadini, al fine di raccogliere informazioni sulla conoscenza e le preferenze riguardo a queste specie ittiche.

Il Presidente Mario Serpillo ha concluso: "Innanzi ai recenti cambiamenti ambientali, alla loro preoccupante accelerazione, che in tal caso riguarda la “contaminazione” della fauna ittica dei nostri bacini, dobbiamo agire in modo efficace, intercettando prontamente le specie estranee al fine di contenerne e gestirne la diffusione per proteggere i nostri mari e le loro preziose risorse.