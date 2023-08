Uci, Serpillo: Le isole italiane devono puntare a obiettivi ambiziosi

Nonostante qualche timido progresso, la sostenibilità nelle isole italiane rimane un traguardo lontano che richiede sforzi concertati in settori cruciali come la gestione dei rifiuti, la mobilità a zero emissioni, il ciclo delle acque, l'energia da fonti rinnovabili e la protezione del suolo”. Lo afferma il Presidente Mario Serpillo dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), riferendo dati allarmanti sullo stato attuale delle isole minori italiane, soprattutto durante il periodo estivo, quando la pressione ambientale aumenta notevolmente.

Secondo recenti studi di Legambiente, condivisi dall'UCI, basati su 27 piccole isole marittime abitate in Italia, l'indice di sostenibilità medio, (calcolato per la prima volta) è pari al 40%. Questo indice tiene conto di diverse performance legate a temi quali, come già detto, consumo di suolo, gestione dei rifiuti, uso delle risorse idriche ed energetiche, presenza di aree protette, mobilità e regolamenti edilizi. Tra le isole più avanzate in questo percorso spiccano le Tremiti, con un indice del 53%, seguite dalle Egadi, le Pelagie e Capraia, rispettivamente al 49% e 47%. Questo dimostra un impegno significativo nelle politiche territoriali che coniugano sostenibilità ambientale, innovazione e attenzione per il territorio.

Tuttavia, spiace sottolineare che invece alcune isole si trovano in uno stato di emergenza in termini di sostenibilità. La Maddalena ha un indice di sostenibilità del 21%, mentre l'Isola d'Elba e Ischia registrano rispettivamente il 26% e il 29%. Questi dati mettono in evidenza in modo inequivocabile la necessità di adottare obiettivi ambiziosi e di intraprendere azioni efficaci per un cambiamento di rotta.

Inoltre, l'analisi delle singole componenti che influenzano l'indice di sostenibilità evidenzia disuguaglianze significative tra le isole. Per esempio, le isole di San Pietro e Sant'Antioco si distinguono per la loro eccellente gestione della raccolta differenziata, con tassi rispettivamente dell'84% e dell'82%, accompagnati da una produzione pro-capite di rifiuti inferiore a 600 kg all'anno. Al contrario, Ponza, Lampedusa e il Giglio registrano tassi di raccolta differenziata nettamente inferiori, rispettivamente al 9%, 20% e 30%, con una produzione pro-capite di rifiuti notevolmente più elevata.

In termini di dispersione nella rete idrica, le isole Tremiti si distinguono per il tasso più basso, pari al 9%, seguite da Lampedusa al 17% e dall'Isola del Giglio al 25%. Al contrario Ponza, La Maddalena, Sant'Antioco e l'Elba presentano valori elevati, rispettivamente al 68%, 62%, 58% e 54%.

Si tratta di dati che sottolineano l'urgenza di azioni correttive e di un impegno condiviso per il miglioramento delle condizioni ambientali in queste aree insulari.

Sul fronte della mobilità, Capri si distingue con il più basso tasso di motorizzazione (31 auto ogni 100 abitanti), seguita da Procida (46/100), Ponza e Ventotene (51/100). In contrasto, le Egadi e Pantelleria registrano valori più alti (rispettivamente 94 auto e 90 auto ogni 100 abitanti).

Il Presidente dell'UCI, Mario Serpillo, analizzando i dati, afferma che "L'attuale situazione ci mostra come alcune isole stiano facendo progressi significativi, mentre altre rimangono notevolmente indietro. È evidente che si debba agire con decisione, delineando obiettivi ambiziosi e mettendo in atto azioni efficaci per colmare questo divario."

Il Presidente Mario Serpillo evidenzia inoltre l'importanza delle isole, in quanto luoghi d’elezione, laboratori ideali per l'innovazione nella transizione ecologica e per la tutela dei loro territori. Egli ritiene: "Le isole rappresentano un ambiente particolarmente adatto per lo sviluppo di soluzioni innovative in linea con la nostra transizione verso una società più sostenibile. Dobbiamo sfruttare appieno questa opportunità per preservare le bellezze naturali delle nostre isole e garantirne il loro stesso futuro."

In tal senso - Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo - sottolinea l'importanza dei fondi del PNRR Isole verdi, affermando: "I fondi stanziati per le Isole verdi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano un'opportunità senza precedenti che dobbiamo continuare a cogliere anche nel corso dei prossimi anni. Questi finanziamenti ci consentiranno di avviare progetti virtuosi che potranno contribuire in modo significativo a seguire un percorso finalizzato verso una totale sostenibilità. È il momento di trasformare le sfide in opportunità e di lavorare insieme per un futuro più verde e durevole per le nostre splendide isole italiane."