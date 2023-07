Uci, Serpillo: peronospora, insidia per la vendemmia 2023

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, esprime profonda preoccupazione riguardo agli effetti devastanti della peronospora sulla vite, che sta colpendo gravemente diverse regioni italiane a causa delle abbondanti piogge primaverili. Secondo i dati l'Osservatorio di Unione Italiana Vini (UIV), le perdite stimate nelle prossime campagne vendemmiali potrebbero raggiungere fino al 40% in alcune zone.

“ La peronospora rappresenta una minaccia seria per l'industria vitivinicola, che potrebbe colpire duramente gli agricoltori e i produttori di vino nel nostro Paese. La diffusione di questa malattia insidia pericolosamente il settore vinicolo italiano, che da sempre è una parte importante del nostro patrimonio culturale e dell'economia nazionale. La vendemmia 2023 si prospetta come un'annata incerta e difficile, a causa delle condizioni climatiche variabili e imprevedibili che stanno caratterizzando questo anno e che rendono più difficoltose le attività agricole in generale. Come Presidente dell'UCI, sto monitorando da vicino la situazione e mi rendo conto delle preoccupazioni degli agricoltori riguardo alle prossime campagne vendemmiali.”

Le regioni italiane sono state colpite in modo diversificato dalla peronospora: al Nord, il Veneto e il Friuli hanno registrato una buona produzione nel 2022, ma la situazione nel 2023 dipenderà dalle condizioni climatiche che si verificheranno nelle prossime settimane. Al Centro, il Lazio e l'Abruzzo hanno risentito dell’annata calda e siccitosa nel 2022 e sperano in un clima più mite e piovoso per recuperare le perdite nel prossimo anno. Al Sud, la Campania e la Sicilia hanno subito un forte calo della produzione nel 2022 e dovranno adottare misure di soccorso idrico adeguato per garantire la qualità e la quantità dell'uva nel 2023. “Nonostante le sfide che si presentano - prosegue il Presidente Mario Serpillo - è importante sottolineare che ci sono ancora margini perché la situazione possa migliorare nel corso della stagione. Come UCI, stiamo collaborando con esperti del settore, Istituti di ricerca e organizzazioni agricole per individuare soluzioni innovative al fine di contrastare la peronospora e sviluppare strategie di mitigazione per il futuro.

Apprezziamo il duro lavoro e l'impegno degli agricoltori italiani nel settore vitivinicolo e faremo tutto il possibile per sostenere il comparto in questa difficile congiuntura. Continueremo a seguire da vicino la situazione e a fornire supporto attraverso iniziative e programmi volti a promuovere la ripresa e la resilienza dell'industria vinicola italiana.