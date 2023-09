UCI, Serpillo: Specie aliene invasive minacciano la biodiversità italiana

Il Presidente dell'Unione Coltivatori Italiani (UCI), Mario Serpillo, ha dichiarato: “Il granchio blu non è l'unica specie aliena che minaccia fortemente la nostra biodiversità; sono presenti molte altre specie invasive sia nella flora che nella fauna e per questo è necessario adottare rapidamente provvedimenti mirati e determinati, se non vogliamo assistere ad una progressiva estinzione delle biodiversità". Serpillo ha lanciato un allarme sulla preoccupante e crescente minaccia rappresentata dalle specie aliene invasive (IAS) per la biodiversità italiana.

Le IAS sono la seconda causa globale, dopo la frammentazione degli habitat, di perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici ad essa correlati. In Europa, il loro numero è cresciuto del 76% in 30 anni, con costi di eradicazione e controllo stimati a circa 30 miliardi di euro all'anno.

Il Presidente Mario Serpillo riferisce, tra gli esempi di IAS in Italia, il caso dell'Ambrosia artemisiifolia, una pianta nordamericana che produce un polline altamente allergizzante, che causa danni sia alla produttività agricola che alla salute, con costi stimati a livello mondiale di 4,5 miliardi di euro all'anno. In Lombardia e Piemonte, l’Ambrosia artemisiifolia è già un'emergenza sanitaria.

“Alcune IAS causano notevoli perdite di produttività nelle coltivazioni agricole, con perdite stimate a 540 miliardi di dollari all'anno nel 2016. Nel 2020, anche la cimice asiatica provocò oltre 300 milioni di euro di danni alla frutticoltura in tutto il Nord Italia.”

Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, ribadisce la necessità di affrontare con carattere d’urgenza il problema delle IAS, affermando: “Anche se non possiamo risolvere completamente il problema delle specie aliene invasive in tutto il mondo, perché la loro presenza è molto diffusa, possiamo comunque fare progressi significativi nel contenerle o eliminarle in alcuni casi. Per ottenere risultati positivi, dobbiamo adottare un approccio coordinato che comprenda il ripristino degli habitat e la gestione di altri fattori che minacciano la biodiversità. È importante coinvolgere organismi internazionali, istituzioni nazionali ed europee, amministrazioni locali, associazioni di settore ed i cittadini in un progetto comune.”