Ucraina, Aic: In campo per la ricostruzione del Paese

“Siamo pronti a sostenere con azioni concrete la ricostruzione di un paese, l’Ucraina, che sta ancora vivendo una guerra inaccettabile”. Così l’Associazione Italiana Coltivatori a margine della conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina svoltasi oggi a Roma.

“Ci auspichiamo con tutte le forze che si arrivi il prima possibile alla pace necessaria anche alla ripresa delle tante produzioni agricole che in periodo prebellico incidevano per circa il 75% del Pil del Paese e che ora sono interrotte o fortemente rallentate a causa dei danni provocati dalla guerra. Ma, come ha sottolineato oggi la vicepresidente della Banca europea per gli investimenti Gelsomina Vigliotti, ci sono investimenti urgenti da fare in Ucraina che non possono aspettare la fine della guerra, per i quali sono necessari 14 miliardi di dollari e la cooperazione di tutti i paesi che possono dare una mano” - continua l’AIC - “Facciamo quindi nostro l’appello del Presidente Zelensky che intervenendo ha invitato le aziende italiane a costruire un futuro migliore per tutti gli abitanti del suo paese. Come associazione siamo in campo insieme alle aziende che rappresentiamo per fare la nostra parte”.