Ucraina: Divulga, con accordo Onu il 65% del grano in paesi in via di sviluppo

Il 65% del grano tenero partito dall’Ucraina grazie al Black Sea Grain Initiative siglato un anno fa è arrivato nei Paesi in via di sviluppo, nella top 10 dei beneficiari ci sono ben 7 Paesi con seri problemi di insicurezza alimentare e il mancato rinnovo rappresenta un problema per la stabilità di queste aree.

È quanto afferma il Centro Studi Divulga in merito all’accordo Onu che ha sbloccato le esportazioni in un anno di 32,9 milioni di tonnellate di prodotti agricoli attraverso tre porti ucraini sul Mar Nero, di cui 8,9 milioni di tonnellate sono di grano tenero (27% sul totale).

Tra i paesi a reddito basso, l’Etiopia è quella che importa più grano tenero dai porti dell’accordo con 263mila tonnellate, seguita dallo Yemen con 260mila tonnellate.

Tra quelli, invece, a reddito medio-basso il Bangladesh guida la classifica con quasi 1,1 milioni di tonnellate, seguito dall’Egitto con 418mila tonnellate e dall’Indonesia con 391mila tonnellate.

Gli unici Paesi sviluppati tra i primi importatori di grano tenero ucraino sono la Spagna (1° con 2,3 milioni di tonnellate di grano importato), la Turchia (2° con 1,58 milioni di tonnellate) e l’Italia (4° con 435mila tonnellate).

Questa forte movimentazione soprattutto di grano, e in minor misura di altri prodotti, ha scongiurato il rischio di una nuova primavera araba che, ricordiamo, fu innescata dall’aumento dei prezzi del pane tra il 2010 e il 2011.

“È evidente che il mancato rinnovo dell’accordo può rappresentare un serio problema per la stabilità di molti di questi Paesi, in particolar modo delle aree del Nord Africa e del Medio Oriente – sottolinea Felice Adinolfi, direttore del Centro Studi Divulga -. L'accordo è cruciale per limitare la spinta inflattiva e dobbiamo augurarci che possa tornare in vigore nel più breve tempo possibile perché parliamo di quantità importanti di prodotti agricoli, la cui assenza è motivo di forte squilibrio nei mercati internazionali, come già sperimentato nei mesi che hanno separato l'innesco del conflitto e il primo accordo di luglio 2022”.

TOP 10 IMPORTATORI GRANO UCRAINO

Spagna 2,3 milioni tonnellate Turchia 1,58 milioni tonnellate Bangladesh 1,1 milioni tonnellate Italia 435mila tonnellate Egitto 418mila tonnellate Indonesia 391mila tonnellate Kenya 385mila tonnellate Etiopia 263mila tonnellate Yemen 260mila tonnellate Tunisia 222mila tonnellate

IMPORT GENERALE PRODOTTI AGRICOLI GRAZIE AD ACCORDO ONU GRANO

L’Italia, con il 6,3% complessivo sul totale delle esportazioni ucraine di prodotti agricoli, tra grano, mais e olio di girasole, è al quarto posto dietro Cina (24,3%), Spagna (18,3%) e Turchia (10%) tra i Paesi che più hanno beneficiato del Black Sea Grain Initiative, l’accordo Onu tra i Paesi in guerra che ha sbloccato i flussi commerciali dai porti ucraini.

In un anno hanno lasciato il territorio di guerra 32,9 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, tra mais (51% pari a 16,8 milioni di tonnellate), grano (27% pari a 8,9 milioni di tonnellate), olio di girasole (11% tra olio e semi pari a 3,5 milioni di tonnellate) e altri prodotti secondari, muovendosi in base alle rotte elaborate dal Centro Studi Divulga dai tre porti inseriti nell’accordo Chornomorsk (38,7% del totale), Yuzhny (31,9%) e Odessa (29,4%).

In Italia sono arrivate in totale quasi 2,1 milioni tonnellate di prodotti, di cui il 65,7% è mais (1,3 milioni di tonnellate), il 21,1% pari a 435mila tonnellate è grano tenero mentre il 5% è olio di girasole (100mila tonnellate).