Ue, agricoltura: 430 mln di euro di fondi UE per sostenere il settore agricolo e possibilità di modificare piani strategici PAC

Gli agricoltori dell'Uedi Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia beneficeranno di questo sostegno eccezionale di 330 milioni di euro dal bilancio della PAC . I paesi possono integrare questo sostegno dell'UE fino al 200% con fondi nazionali . Gli Stati membri hanno condiviso con la Commissione le valutazioni delle difficoltà incontrate dai rispettivi settori agricoli. Il provvedimento sarà votato dagli Stati membri in una prossima riunione del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli .

Le autorità nazionali distribuiranno l'aiuto direttamente agli agricoltori per compensarli delle perdite economiche dovute alle perturbazioni del mercato, alle conseguenze dei prezzi elevati dei fattori di produzione e del rapido calo dei prezzi dei prodotti agricoli e, se del caso, dei danni causati dai recenti eventi climatici, particolarmente acuta nella penisola iberica e in Italia. L'aiuto può anche finanziare la distillazione del vino per evitare un ulteriore deterioramento del mercato nel settore.

Il pacchetto di sostegno da 100 milioni di euro per gli agricoltori in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia approvato oggi dagli Stati membri assegnerà 9,77 milioni di euro alla Bulgaria, 15,93 all'Ungheria, 39,33 alla Polonia, 29,73 alla Romania e 5,24 alla Slovacchia. Gli agricoltori di questi cinque Stati membri si trovano ad affrontare problemi legati a strozzature logistiche a seguito delle ingenti importazioni di determinati prodotti agroalimentari dall'Ucraina. Misure preventive eccezionali e temporanee sulle importazioni di un numero limitato di prodotti dall'Ucraina sono entrate in vigore il 2 maggio e saranno gradualmente eliminate entro il 15 settembre 2023 . Una piattaforma di coordinamento comune sta inoltre lavorando per migliorare il flusso degli scambi tra l'Unione europea e l'Ucraina attraverso le corsie di solidarietà.

I pagamenti per entrambi i pacchetti di sostegno devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2023 . Gli Stati membri interessati dovranno notificare alla Commissione i dettagli dell'attuazione delle misure, in particolare i criteri utilizzati per calcolare l'aiuto, l'impatto previsto della misura, la sua valutazione e le azioni intraprese per evitare la distorsione della concorrenza e la sovracompensazione.

Oltre a questo sostegno finanziario diretto, la Commissione propone di consentire pagamenti anticipati più elevati dei fondi della PAC. Fino al 70% dei loro pagamenti diretti e l'85% dei pagamenti per lo sviluppo rurale relativi alla superficie e agli animali potrebbero essere disponibili per gli agricoltori a partire da metà ottobre per migliorare la loro situazione di liquidità. Gli Stati membri avranno inoltre la possibilità di modificare i loro piani strategici della PAC per reindirizzare i fondi della PAC verso investimenti che ripristinano il potenziale produttivo a seguito di raccolti distrutti, perdita di animali da allevamento e edifici, macchinari e infrastrutture danneggiati a causa di eventi climatici avversi. Gli emendamenti introdotti dai governi nazionali in tale quadro non verrebbero conteggiati nel numero massimo di emendamenti consentiti. Allo stesso modo, la flessibilità nell'attuazione delsono concessi anche i programmi settoriali per il vino e gli ortofrutticoli . Ciò consente ai beneficiari di adattare meglio le loro misure alla situazione attuale del mercato.