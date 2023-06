Ue, Alleanza cooperative, bene decreto parco agrisolare, superate criticità vecchio bando

Soddisfazione per il via libera della Commissione Ue al nuovo decreto per il bando Parco Agrisolare viene espressa da Alleanza Cooperative Agroalimentari, per la quale, spiega il presidente Carlo Piccinini, “le nuove disposizioni superano di fatto alcune criticità che avevano caratterizzato il precedente bando, sia attraverso il superamento della soglia di autoconsumo per gli impianti finanziabili sia attraverso un aumento dell’intensità della percentuale di aiuto finanziabile”.

“Le nuove regole – continua Piccinini – rispondono alle esigenze che più volte abbiamo rappresentato al Ministero come sistema cooperativo. L’eliminazione del vincolo dell’autoconsumo potrà sicuramente consentire alle nostre imprese di contribuire in modo più marcato alla transizione energetica del nostro sistema paese. Interessante anche la previsione di condivisione dell’energia prodotta tra imprese agricole primarie: su tale principio tuttavia sarà necessario, in fase di redazione del bando, poter disporre di regole chiare e facilmente applicabili per gli operatori”.

Secondo il presidente di Alleanza Cooperative Agroalimentari Carlo Piccinini è infine opportuno che si proceda a costituire un tavolo di concertazione sulle regole del nuovo bando che definisca anche le tempistiche di emanazione, per consentire la più ampia partecipazione possibile da parte delle imprese interessate”.