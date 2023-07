Ue apre alle TEA. Dorfmann: Una svolta per la sostenibilità in agricoltura

La Commissione europea ha finalmente presentato una nuova proposta di regolamento relativa al miglioramento genetico delle piante. “Si tratta di un’iniziativa a lungo attesa, per la quale facciamo pressione da tempo in Parlamento europeo. - spiega l’europarlamentare sudtirolese Herbert Dorfmann - Le norme attualmente in vigore risalgono a vent’anni fa e non sono più adatte al contesto attuale”. La proposta dell’esecutivo di Bruxelles fa parte del Green Deal europeo, un piano volto a ridurre le emissioni di CO2 prodotte dall’UE del 55 per cento entro il 2030.

Il nuovo regolamento ha il potenziale di aprire la strada alle tecniche di evoluzione assistita (TEA), che rappresentano l’insieme delle tecniche d’innovazione genetica impiegate per rendere le piante più resistenti, senza ricorrere a metodi che portino a organismi geneticamente modificati. “Per affrontare la sfida climatica, abbiamo bisogno di piante più resistenti, che richiedano meno acqua e meno pesticidi. Le TEA promettono di garantire una produzione agricola europea sicura e di qualità, in grado di soddisfare le richieste del mercato globale”, sostiene Dorfmann, che è anche il coordinatore del Partito Popolare Europeo in commissione agricoltura. La svolta della Commissione segue il recente “sì” del Parlamento italiano a favore della sperimentazione nel campo delle produzioni ottenute mediante le TEA. “L’Italia ha fatto da apripista. - commenta Dorfmann - Ora viviamo un momento decisivo. La ricerca in questo campo può permettere al nostro sistema agricolo di fare passi importanti, conciliando sostenibilità economica e ambientale”. “La proposta della Commissione mi sembra una buona base di discussione, sulla quale lavoreremo in Parlamento europeo nei prossimi mesi, con l’obiettivo di adottare il regolamento entro la fine della legislatura”, conclude Dorfmann.