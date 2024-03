Ue. Caretta (FdI), revisione Pac frutto del lavoro del ministro Lollobrigida

“L’Europa torna a guardare agli agricoltori come una risorsa strategica e non come un nemico da abbattere a colpi di direttive dettate dall’ideologismo ambientalista. Grazie al lavoro del ministro Lollobrigida e di tutto il governo Meloni, in Europa si respira un’aria nuova in tema di politiche agricole. La revisione della Pac, decisa dal Consiglio europeo, è un successo italiano di cui godranno gli agricoltori italiani, europei e tutti i cittadini che hanno diritto ad accedere a cibo sano, prodotto nei nostri territori e non importato da Paesi che, al contrario nostro, non si attengono ai parametri minimi di rispetto dell’ambiente”.

E' quanto dichiara l'on. Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia