Ue, Tea: Centinaio, agricoltura non sia vittima di campagna elettorale

“L’agricoltura non può rimanere vittima della campagna elettorale per le europee. Di fronte a chi a Bruxelles continua a mettere ostacoli alla sperimentazione e al riconoscimento delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA), l’Italia deve impegnarsi per far valere il suo ruolo di leadership in questo campo, grazie anche all’emendamento approvato all’interno del decreto ‘Siccità’. Sono certo che il nostro governo si impegnerà in questa direzione, anche su mandato del Parlamento e del mondo agricolo. La Lega farà di tutto affinché la ricerca scientifica e le nuove tecnologie permettano alla nostra agricoltura di non rimanere indietro rispetto al resto del mondo”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega), in un videomessaggio inviato in occasione del convegno di Confagricoltura, ‘Tecniche di evoluzione assistita: a che punto siamo?’.