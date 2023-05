Ue: Centinaio (Lega), ennesima bocciatura per crociata Timmermans

“La seconda bocciatura in due giorni per la proposta sul ripristino della natura è la dimostrazione che c’è ormai una maggioranza nel Parlamento europeo che non condivide il modo in cui il Commissario socialista Timmermans sta portando avanti la sua cieca crociata ambientalista. È incredibile come la sinistra italiana e quella europea ancora continuino a voler sostenere le sue posizioni, anche a scapito di pescatori, agricoltori e di altri settori che a parole dicono di voler difendere”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio (Lega).

“Il cambiamento climatico e la necessità di intervenire per frenarlo, che nessuno vuole negare, non possono diventare un feticcio da agitare contro imprese e lavoratori. Tutti devono fare la propria parte, compatibilmente con la necessità di salvaguardare anche le attività produttive. La Commissione, invece, si ostina a presentare documenti come quelli sulle aree marine protette, sul ripristino della natura o sulla qualità dell’aria, che non tengono conto della realtà e rischiano di mandare a gambe all’aria l’economia di intere filiere e di interi territori”, conclude Centinaio.