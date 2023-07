Ue: Centinaio, Lega vuole svolta senza socialisti

“Incapace a contrastare l’immigrazione clandestina, preda di un ambientalismo ideologico che non considera le conseguenze su imprese e lavoratori, ostile ai nostri agricoltori e inadatta a proteggere i prodotti ‘made in’, favorevole ad adozioni gay e maternità surrogata. La Lega ha sempre detto di voler cambiare questa Europa, ma quello che vogliamo è un cambiamento reale. Non vogliamo essere solo un tassello in più nel puzzle confuso e contraddittorio dell’attuale maggioranza. Non ci interessano le poltrone della Commissione, ma una vera svolta nelle politiche. Per questo, mentre tanti (anche nel nostro campo) si rincorrono a mettere paletti a destra, Matteo Salvini ha deciso di metterne qualcuno anche a sinistra. Perché abbiamo visto in questi anni cosa vuol dire un governo dell’Europa con i socialisti e non vogliamo che la storia si ripeta. La Lega vuole contribuire a costruire una vera maggioranza di centrodestra che metta fine a tutto questo e sarà sempre in prima fila nel sostenere i provvedimenti che difendono gli interessi dell’Italia”. Lo scrive sui social il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.