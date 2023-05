Ue, Ghidoni (Lega): respinta eurofollia su ripristino natura, vittoria Lega

Proposta respinta, emendamento approvato: in Commissione Agri ha vinto il buonsenso. Con il voto di oggi, attraverso la richiesta di reiezione del testo da parte del Gruppo ID, abbiamo mandato un segnale importante per bloccare un’altra eurofollia. Parte del progetto cosiddetto ‘Ripristino natura’, che rientra nel più ampio programma Green Deal e che prevedeva, entro il 2030, il ripristino del 20% degli ecosistemi terrestri e marini, è stato stoppato in commissione Agricoltura. La maggioranza ha riconosciuto che non c’è difesa dell’ambiente senza rispetto del lavoro e delle tradizioni contadine e, per la prima volta, persino la relatrice della proposta, iscritta al Ppe, ha espresso la sua contrarietà. Ne esce sconfitta la sinistra, in linea col Commissario Timmermans, per il quale l’unico ecosistema a misura d’uomo è quello di complicare la vita ai nostri agricoltori. A beneficiarne dovrebbero essere, invece, allevatori e coltivatori italiani, che conoscono, amano e rispettano la natura molto di più di chi ne parla da dietro una scrivania. La palla passa alla Commissione Ambiente, che confidiamo abbia la stessa lungimiranza”.

Così Paola Ghidoni, europarlamentare della Lega, componente della commissione Agricoltura.