Ue, Giansanti: in atto speculazioni contro agricoltori. Dobbiamo accompagnare crescita produzioni tipiche europee. VIDEOINTERVISTA

“Il problema è quando sul mercato ci sono prodotti che costano molto meno rispetto al valore reale. Se oggi viene acquistato grano dalla Turchia è perché quel grano costa significativamente meno rispetto al grano italiano e canadese. In questo momento le speculazioni sono contro gli agricoltori e non a vantaggio dei consumatori. Oggi il tema è di mantenere viva una filiera dell’industria italiana che possa essere però accompagnata da una crescita della produzione sui mercati italiani e domestici delle produzioni tipiche europee. Se passa il concetto che possiamo andare a comprare il prodotto al più basso prezzo possibile è altrettanto vero che poi tutti i grandi temi legati agli standard di sicurezza alimentare salteranno tutti.”

Così ad AGRICOLAE il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a margine della Giunta di Confagricoltura che si è tenuta oggi a Bruxelles.

“Ciò che avviene oggi attraverso la speculazione e la gestione geopolitica del cibo equivale a partecipare in modo fattivo alla guerra. Bisogna allora combattere con tutti i mezzi, anche mediante i dazi verso i prodotti russi, come strumento di civiltà e democrazia. Non si può continuare ad alimentare il mercato russo che poi bombarda l’Ucraina. In una fase come questa il mercato russo, che è il principale esportatore a livello mondiale di grano tenero, utilizza la sua forza economica per condizionare la solidità del settore economico primario in Europa mettendo in difficoltà gli agricoltori, i quali poi scendono in piazza per protestare a causa delle difficoltà che sconta il settore. In questo modo si va anche a destabilizzare il quadro politico europeo.”