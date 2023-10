Ue: il presidente di Cia ai Praesidia del Copa-Cogeca. Focus sui giovani

Le priorità agricole in vista delle elezioni europee 2024, la situazione dei mercati, il benessere animale e i giovani. Questi i temi al centro dei Praesidia del Copa-Cogeca, che si sono riuniti a Bruxelles il 5 e 6 ottobre e ai quali ha preso parte il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani Cristiano Fini.

In particolare nel dibattito sul ricambio generazionale, dopo lo scambio di opinioni con il neo presidente del Ceja, Peter Meedendorp, eletto pochi mesi fa, Fini ha ribadito l’importanza imprescindibile dell’ingresso di nuove leve nel settore primario. Ma per favorire il passaggio tra generazioni e fermare lo spopolamento delle campagne, bisogna rendere più attrattive le attività agricole e funzionali le aree rurali -ha detto il presidente di Cia- oltre a garantire un maggior sostegno economico ai giovani imprenditori under 40.

A margine dei Praesidia, Fini ha anche incontrato il nuovo commissario Ue per il Clima Wopke Hoekstra, nominato dopo le dimissioni di Frans Timmermans. Nell’occasione, dopo avergli rivolto i migliori auguri di buon lavoro per l’incarico, il presidente di Cia ha ricordato la situazione congiunturale di grave difficoltà del comparto, che può mettere a rischio non solo la sopravvivenza delle aziende ma pure il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, considerata la centralità dell’agricoltura per la transizione ecologica ed energetica.