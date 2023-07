Ue, Imballaggi, De Meo (FI-Gruppo PPE): Salvaguardato il settore agro-alimentare

«Sono estremamente soddisfatto. Oggi è prevalso il buonsenso, ossia una proposta bilanciata e sostenuta a larghissima maggioranza che salvaguardia il settore agro-alimentare rispetto ad una proposta iniziale fortemente dannosa. Nessun divieto per gli imballaggi dell’ortofrutta sotto un chilo e mezzo o irrealistici target per il riuso e la ricarica delle bottiglie di vino. Abbiamo garantito la protezione delle nostre eccellenze alimentarti, del Made in Italy e di tutti i prodotti ad indicazioni geografiche. In questo modo scongiuriamo l’aumento degli sprechi alimentari e tuteliamo i consumatori. Ora lavorerò duramente con tutti i colleghi del Gruppo PPE per far sì che la nostra posizione sia accolta dalla Commissione Ambiente, responsabile per questa proposta».

Così si è espresso l’europarlamentare di Forza Italia Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo e relatore del parere della Commissione Agricoltura in relazione al voto appena concluso sul Regolamento Imballaggi.