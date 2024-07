Ue, Lollobrigida: disappunto per riduzione fondi promozione, produttori non vanno lasciati soli sul mercato

"Grazie alla delegazione spagnola per l'iniziativa, la forza dell'Europa sui mercati, che sono sempre più in competizione tra i diversi player, richiede fondi adeguati per la promozione. Non posso che esprimere il mio disappunto per la riduzione di questi fondi, che va rivista e va riequilibrata. l'Europa non è sola, i nostri produttori non possono essere lasciati da soli nella promozione di quello che valorizza e rende più ricca e prospera la nostra economia. I trattati sui quali si fonda la Comunità Economica Europea parlano di mercato interno, ma anche di impegno delle nazioni europee a valorizzare le proprie produzioni per garantire prosperità ai nostri popoli e la promozione delle nostre produzioni migliori. Qualitativamente deve essere garantita con adeguate risorse".

Così Francesco Lollobrigida in occasione del Consiglio Agrifish in corso a Bruxelles.