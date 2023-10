Ue, l’outlook short term sui mercati agricoli conferma la tenuta del sistema rispetto agli eventi meteorologici estremi

Il clima caldo e secco, abbinato all’eccesso di precipitazioni in diverse parti d’Europa durante l’estate 2023, ha continuato a mettere a dura prova la resilienza degli agricoltori. Le rese di diverse colture arabili e specializzate sono state influenzate, i raccolti sono stati ritardati, si sono sviluppati parassiti e malattie e di conseguenza anche la qualità di alcuni prodotti ha sofferto. Allo stesso tempo, ci sono stati segnali di prospettive di mercato positive per il settore agricolo dell’UE. I costi dei fattori produttivi, come energia, fertilizzanti e mangimi, hanno continuato a diminuire. Le esportazioni dell'UE di prodotti agroalimentari hanno riacquistato una certa competitività, confermando la posizione dell'UE come il principale esportatore mondiale. Pubblicata oggi dalla Commissione europea, l’edizione dell’autunno 2023 del rapporto sulle prospettive a breve termine per i mercati agricoli dell’UE presenta le ultime tendenze e prospettive per i mercati agricoli.

L'inflazione alimentare mensile ha iniziato a diminuire da luglio nell'UE. Sebbene i prezzi dei prodotti alimentari restino ancora una grande preoccupazione per i consumatori, ciò potrebbe portare un certo sollievo nella domanda di determinati prodotti. In generale, l’inflazione alimentare rappresenta quasi il 40% degli aumenti dei prezzi al consumo. Il vino è uno dei prodotti i cui consumi sono diminuiti a causa dell'aumento dei prezzi, unito al calo strutturale del consumo di vini rossi. La distillazione di crisi, autorizzata quest'estate dalla Commissione europea , contribuisce a stabilizzare il mercato.

Anche la carne risente negativamente del calo dei consumi dovuto ai prezzi elevati. Il miglioramento delle condizioni dei pascoli, nonché la riduzione dei costi dei mangimi, hanno fornito un certo sollievo ai produttori di bestiame. Tuttavia, la produzione di carne, ad eccezione del pollame, potrebbe rimanere al di sotto della media.

L’impennata dei prezzi dei fertilizzanti azotati nell’UE ha impedito una carenza generale e un minore utilizzo incontrollato di fertilizzanti da parte degli agricoltori europei. La Commissione ha monitorato da vicino il mercato dei fertilizzanti e nel luglio 2023 ha lanciato l' Osservatorio del mercato dei fertilizzanti dell'UE .

Seminativi

Si prevede che la produzione cerealicola dell’UE per il 2023/24 sarà inferiore del 4,3% alla media quinquennale, pari a 268,5 milioni di tonnellate, a causa delle condizioni meteorologiche avverse durante la primavera e l’estate che hanno avuto un impatto particolare sulla produzione di mais e orzo. L’uso dei cereali come mangime potrebbe rimanere stabile, mentre l’uso dei cereali per la produzione di biocarburanti potrebbe continuare a crescere (12% rispetto al 2022/23). L’UE continua ad essere un esportatore netto di cereali, in particolare di grano. Nei mesi precedenti sono aumentate in particolare le esportazioni verso il Medio Oriente e l’Africa subsahariana.

La produzione di semi oleosi dell’UE sta andando particolarmente bene (11% al di sopra della media quinquennale), trainata da una ripresa della produzione di girasole, nonché da una maggiore produzione di semi di soia.

Sebbene il divieto totale dell’uso dei neonicotinoidi comporti alcune sfide per i coltivatori di barbabietola da zucchero, si prevede che le aree di semina, la resa delle barbabietole e il contenuto di zucchero aumenteranno rispetto al calo registrato lo scorso anno. La produzione di zucchero dell’UE nel 2023/24 è prevista a 15,6 milioni, vicino alla media quinquennale.

Colture specializzate

La produzione di olio d’oliva rimarrà bassa e non si prevede che si riprenderà completamente nel 2023/24. I prezzi rimarranno elevati, con conseguente riduzione delle esportazioni e del consumo dell’UE. In alcune regioni i prezzi sono quasi 3 volte più alti rispetto alla media quinquennale. Le importazioni stabili potrebbero in una certa misura sostenere la disponibilità dell’UE, che rimarrà comunque bassa.

Si prevede che la produzione di vino dell’UE nel 2023/24 diminuirà di circa il 6%, principalmente a causa del calo della produzione italiana e spagnola. La domanda dei consumatori, in particolare quella del vino rosso, continua a diminuire. I consumatori hanno un potere d’acquisto inferiore e si spostano verso altre bevande, come la birra.

Influenzate dal clima sfavorevole, anche la produzione di mele e arance vedrà un trend di calo simile, con circa il 2% in meno rispetto allo scorso anno. È probabile che venga utilizzata una maggiore quantità di frutta per la trasformazione, a causa della qualità inferiore e dei costi di stoccaggio più elevati.

Latte e latticini

Le consegne di latte nell’UE rimangono piuttosto stabili e si stima che aumenteranno dello 0,3% nel 2023. I prezzi del latte crudo nell’UE sono in calo dall’inizio dell’anno. Anche se i costi di energia, fertilizzanti e mangimi stanno lentamente iniziando a diminuire, rimangono elevati, determinando così margini ristretti per i produttori lattiero-caseari dell’UE.

Si prevede che nel 2023 la produzione di formaggio sarà superiore dell’1% rispetto allo scorso anno. L’allentamento dell’inflazione alimentare nell’UE avrà probabilmente un impatto positivo anche sui consumi domestici (+0,2%). Oltre le aspettative, cresce la produzione di latticini freschi (panna e latte alimentare). Poiché è improbabile che le esportazioni dell’UE si espandano a causa della diminuzione della domanda in Cina, è probabile che volumi aggiuntivi vengano consumati a livello nazionale, mostrando una maggiore resistenza all’aumento dei prezzi rispetto ad altri prodotti di origine animale.

Prodotti a base di carne

Gli europei continueranno a mangiare meno carne. Nel complesso, si prevede che il consumo di carne pro capite nell’UE diminuirà dell’1,5% nel 2023 a causa dell’inflazione dei prezzi e della minore offerta sul mercato. Il calo è più forte per il consumo di carne bovina (-3,5%) e di carne suina (-5,2%), mentre il consumo di carne di pollame crescerà del 4,3%.

I prezzi della carne bovina e del pollame rimangono elevati a causa della minore offerta. Supportato da una produzione recuperata, il pollame rimane una delle fonti di proteine ​​animali più economiche per il consumatore.

Si prevede che la produzione di carne ovina nell’UE risentirà del declino strutturale del gregge ovino, della minore disponibilità di erba, soprattutto nei paesi mediterranei, dell’aumento dei costi dei mangimi e dell’epidemia di vaiolo ovino in alcuni paesi.

I bilanci aggiornati per la campagna 2023/24 sono contenuti nell'ultimo rapporto sulle prospettive a breve termine e sono disponibili anche nel portale dei dati agroalimentari.

LEGGI L'OUTLOOK