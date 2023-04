Ue, Terzi (FdI): importante rafforzare il partenariato con Marocco

Il presidente della Commissione per le Politiche europee del Senato Giulio Terzi (FdI) e l’ambasciatore del Marocco in Italia, s.e. Youssef Balla, hanno avuto un incontro in cui sono state approfondite le prospettive di diplomazia parlamentare volte a sostenere la crescita dei già ottimi rapporti bilaterali e la lunga amicizia tra i due Paesi. Terzi e l’amb. Balla hanno concordato sull’avvio di uno scambio tra le commissioni parlamentari dei due Paesi sui temi connessi a sicurezza, sviluppo, flussi migratori, sicurezza alimentare, stato di diritto.

Al centro della conversazione anche il partenariato UE-Marocco che merita di essere ulteriormente rafforzato e arricchito. Terzi ha evidenziato come il Marocco goda già di uno status avanzato di partenariato con l’Europa e in questo quadro potrebbe inserirsi l’obiettivo di realizzarne uno specifico anche per la sicurezza. Tale accordo permetterà di affrontare adeguatamente quelle che la comunità euroatlantica e diversi Paesi africani considerano sfide sistemiche: radicalismo, terrorismo e separatismo, alimentati da influenze esterne che rappresentano una grave criticità allo sviluppo nell’area mediterranea ed in particolare nella regione del Maghreb.

Il partenariato rafforzato Ue-Marocco non può, dunque, che contribuire a confermare i risultati importanti conseguiti grazie alla strategia nazionale del Marocco ed europea per rafforzare i rapporti di cooperazione multidimensionale volti a far fronte alle sfide dell'area euromediterranea, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la lotta alla tratta di esseri umani e la prevenzione e lotta al terrorismo, che ha portato il Marocco a considerevoli risultati in questo ambito. "Sotto la guida di Sua Maestà il Re Mohammed VI, il Marocco si è affermato come polo regionale di stabilità e partner strategico affidabile dell'Ue", ha affermato Terzi che ha inoltre ricordato "la strategia e la visione espresse dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nei recenti incontri ad Addis Abeba anche con il presidente dell’Unione Africana, Moussa Faki, illustrando le rispettive relazioni nel quadro bilaterale e multilaterale, nonché anticipando i contenuti del Piano Mattei che mira a realizzare un modello paritario e virtuoso di collaborazione e di crescita sostenibile con i Paesi africani".