Uila. Granchio Blu, Bene Lollobrigida su nomina Commissario. Prevedere anche misure per sostenere i pescatori

“Esprimiamo soddisfazione per la nomina di Enrico Caterino a Commissario straordinario per la gestione dell’emergenza legata al granchio blu e ringraziamo il ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida per aver dimostrato con questa scelta, ancora una volta, grande sensibilità e attenzione nei confronti del settore della pesca italiana”.

Lo dichiara Maria Laurenza, segretaria generale Uila Pesca, commentando la presentazione a Palazzo Chigi del prefetto Caterino.

“Riteniamo, inoltre, molto positivo l’impegno annunciato dal ministro per realizzare una Cabina di Regia europea sulle specie aliene presenti nei nostri mari, come il granchio blu, perché siamo convinti che per eradicare specie dannose sia necessario mettere in atto strategie che coinvolgano diversi paesi senza tenere conto dei confini geografici. Al tempo stesso, è necessaria una visione di lungo periodo che non intervenga solo sulle emergenze, ma che sia finalizzata a sottrarre la pesca al suo ruolo di “cenerentola” del settore agroalimentare nazionale valorizzandola come attività determinante per l’economia”.

“La pesca italiana è un comparto strategico per il Made in Italy sia in termini di produzione di cibo di qualità sia di contributo alla crescita delle comunità costiere, custodi di un patrimonio di cultura e rispetto ambientale” prosegue Laurenza. “Tuttavia, i pescatori vivono un momento di crisi prolungata dovuta ad una serie di fattori che vanno dai cambiamenti climatici alle politiche europee penalizzanti alla falsa narrazione che li vede come unici responsabili del declino degli ecosistemi marini, mentre sono altri i fattori che incidono sullo spopolamento delle specie ittiche, come dimostrato anche dall’emergenza del granchio blu”. “Al neocommissario chiediamo quindi” conclude la segretaria generale “nell’attuazione del piano strategico di prevedere anche misure a sostegno dei lavoratori della pesca, ulteriormente danneggiati da questa nuova emergenza.”