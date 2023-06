Uila Uil: Lavoro, l’Oil sollecita Italia a rispetto Convenzioni su ispezioni in agricoltura

La Commissione sull’applicazione delle norme dell’OIL, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, ha sollecitato il Governo italiano al rispetto di due Convenzioni, già ratificate dal nostro Paese, in merito alle ispezioni del lavoro e alle ispezioni del lavoro in agricoltura.

Si tratta di un risultato estremamente positivo, frutto anche dell’impegno congiunto della CSI, la Confederazione Sindacale Internazionale, e di Cgil, Cisl, Uil, che, da mesi ormai, in fase preparatoria, avevano sollevato il “caso Italia”, riuscendo a farlo rientrare tra gli altri affrontati in questa sessione di lavoro.

Con le due Convenzioni, venivano chiesti interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di norme contrattuali e di immigrazione. Ora, nelle sue conclusioni, varate in occasione della recentissima 111a Conferenza Internazionale del Lavoro, la Commissione competente dell’OIL ha sollecitato il Governo italiano ad adottare una serie di misure. Tra le altre, l’elaborazione di una banca dati integrata sulle ispezioni del lavoro, l’assunzione e la formazione di ispettori in seno all’INL, l’istituzione di un fondo di garanzia per assicurare il pagamento di stipendi e di contributi non versati, la creazione di un meccanismo consultivo tripartito. Inoltre, la Commissione ha chiesto al nostro Esecutivo di continuare a fornire informazioni sul numero di lavoratori migranti irregolari rilevati, sui permessi di soggiorno per casi speciali e sul ruolo degli ispettori nell’informazione ai migranti.

Il Governo, su alcune di queste problematiche, risulta già impegnato, ma è necessaria un’accelerazione per dare seguito a queste richieste e colmare lacune e divari emersi, rispettando le due Convenzioni OIL. Questo percorso non può certo non vedere coinvolte le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che sono poi quelle che agiscono con e nell’OIL.