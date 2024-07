UIV, Battista: vino importante per economia italiana, più attenzione dalla nuova Commissione UE. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Oggi abbiamo partecipato all'assemblea annuale dell'Unione Italiana Vini, dove c'è stata una tavola rotonda ricca di contenuti. Abbiamo ascoltato opinioni importanti in merito allo stato dell'economia mondiale ed europea, poi il Presidente Frescobaldi, nelle sue conclusioni, ha presentato quello che è oggi lo stato del mercato del vino, uno Stato che non è in crisi profonda, anzi ha confermato di essere il prodotto con maggiore esportazione e quindi importante anche per l'economia italiana, nonostante i problemi che il settore ha avuto per la peronospora e la flavescenza dorata. Sicuramente chiederemo, così come ha confermato anche il Presidente Frescobaldi, che la nuova Commissione Europea presti molta più attenzione a quello che sarà il mercato agroalimentare e soprattutto per quanto riguarda il mercato del vino".

Così ad AGRICOLAE Tommaso Battista, presidente Copagri, in occasione dell'Assemblea UIV di Roma