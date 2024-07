Uiv, Fini: priorità fare sistema e investire in promozione e innovazione. Tante le opportunità. VIDEOINTERVISTA

“Sicuramente le tensioni geopolitiche non stanno aiutando anche questo settore, come tanti altri. Le preoccupazioni sono tante, ma io voglio vedere il bicchiere mezzo pieno. Credo che comunque in futuro ci saranno tante opportunità che dovremo saper sfruttare, soprattutto come sistema Italia. Quindi fare sistema è la priorità. Cercando di investire maggiormente in promozione, cercando di investire maggiormente in qualità e soprattutto cercando anche di ritrovare novità, innovazione da mettere in campo sia per quel che riguarda la produzione, la trasformazione, ma anche la vendita. Noi dobbiamo raggiungere meglio e in tempi più rapidi alcuni Paesi sui quali io credo che ci siano delle potenzialità inespresse fino ad oggi. Quindi dobbiamo assolutamente investire maggiormente in promozione, dobbiamo cercare di raggiungere meglio quei consumatori che richiedono il made in Italy anche sul vino.”

Così il presidente di Cia Cristiano Fini, a margine dell’assemblea generale Uiv a Roma.