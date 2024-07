Uiv, Frescobaldi: periodo complicato ma sfide ci rafforzano. Spingere su promozione. VIDEOINTERVISTA

“Nel 2023 ci sono stati degli assestamenti che hanno continuato nel 2024, quindi le cose stanno andando un pò più piano. Però vorrei anche dire che non tutti i mali vengono per nuocere. Non è la prima volta che passiamo un periodo di difficoltà, di crisi. Però dalle crisi noi ne usciamo sempre rinforzati. Le aziende devono essere proattive, non devono aver paura di innovare. Qui c'è ancora molto da fare. L'italia negli anni passati quando c'erano delle difficoltà ha migliorato notevolmente la qualità dei vini. Oggi abbiamo una posizione straordinaria in tutto il mondo.”

Così il presidente di Uiv, Lamberto Frescobaldi, a margine dell’assemblea generale a Roma.

“Abbiamo le istituzioni molto forti vicino a noi, ICE, Vinitaly e il Governo che è sempre stato al nostro fianco. Poi ci sono dei dossier che ci mettono ovviamente in un po d'imbarazzo,

come quelle sul non consumo di alcol addirittura. Però sono cose che fanno parte delle nostre sfide. Ricordiamoci che noi abbiamo un prodotto che non è così fondamentale nella dieta di tutti i giorni, deve essere un prodotto che dia piacere e dia soddisfazione, e poi è un prodotto che comunica. Comunica il nostro Paese e le sue bellezze, ha potuto ripopolare la montagna, le colline, i piccoli borghi. Un prodotto fondamentale per il nostro Paese.

Circa l'export, il mercato americano è il primo mercato per i consumi del vino nel mondo. Ha molto rallentato in questi anni. Però bisogna stare molto attenti ad analizzare i dati. Noi abbiamo fatto delle spedizioni di vino molto importanti post Covid, ci siamo già dimenticati ma era molto difficile trovare i container, avere la capacità di spedire il vino come succedeva prima. Noi in un mese nemmeno riuscivamo ad arrivare sul mercato americano, quindi loro hanno dovuto digerire dei loro magazzini e ora piano piano le cose stanno un pochino cambiando. È vero che l'aumento dei tassi per il consumatore americano è stato molto pesante. Ricordiamoci che il 40% degli americani non ha mille dollari in conto corrente. È un mondo che vive sempre molto sul debito. Ovviamente il costo del denaro, che in alcuni casi ha raggiunto 6-7 punti, e le persone iniziano a tagliare, iniziano a tagliare un po’ su tutto e questo ovviamente ha messo in difficoltà il mercato.

L'italia ha una varietà di prodotti, da prodotti molto economici ed altri di altissima qualità e prezzo. Quindi è riuscita e sta riuscendo a non farsi travolgere da questo periodo, dobbiamo sempre migliorare la nostra qualità. Poi grazie a all' OCM Promozione, bisogna andare nei posti di consumo e promuovere, aprire le nostre bottiglie, farle conoscere e con questo sono sicuro che potremo guardare al futuro con la dovuta serenità.

Le difficoltà ci sono sempre state, non nascondiamoci dietro un dito. Alcuni anni fa c'è stata la disputa della Boeing e prima ancora abbiamo avuto delle difficoltà terribili con il metanolo. Noi non dobbiamo pensare che sono sempre rose e fiori. Il mestiere dell'imprenditore è un mestiere difficile. Il nostro mestiere, quello del produrre da una vigna del buon vino, si porta ancora una visione più complessa perché noi piantiamo una vigna che poi entrerà in produzione dopo cinque anni e poi se vogliamo fare un vino di un certo livello deve essere affinato tre anni, quindi sono già passati otto anni. Quindi noi dobbiamo avere quella capacità di guardare molto avanti e essere molto umili.“