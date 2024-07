UIV, Giansanti: superare crisi del momento con strategia che metta il Vigneto Italia al centro. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Grazie al Presidente Frescobaldi e a tutta l'UIV per l'importante giornata dove sono stati esaminati gli andamenti del mercato internazionale delle nostre produzioni vitivinicole e dall'altro, i rischi legati alla geopolitica. È evidente che da qui a qualche mese dovremo vedere che cosa accadrà, soprattutto negli Stati Uniti. Ma al di là di questo dobbiamo rafforzare un settore fondamentale, come ha richiamato il Presidente Frescobaldi, che oggi rappresenta il primo in termini di fatturato, il primo settore dell'economia agricola in termini di export, quasi 8 miliardi di euro".

Così ad AGRICOLAE Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, a margine dell'Assemblea UIV a Roma.

"Non basta, dobbiamo fare di più, dobbiamo lavorare certamente sulla comunicazione. Dobbiamo lavorare per rafforzare il sistema anche sui grandi temi delle varie sostenibilità che oggi il mondo del vino meglio di altri riesce ad intercettare. I grandi temi della sostenibilità ambientale, grandi temi della sostenibilità etica delle nostre produzioni. Io credo che dobbiamo ripartire da quella che è stata la richiesta del Presidente Frescobaldi: ottimismo. Dobbiamo assolutamente superare le crisi del momento sui mercati, per ripartire velocemente con un piano strategico forte, che metta al centro una grande azione per il "sistema vigneto Italia". Quindi analizzare e laddove ci sono i problemi risolverli e soprattutto dare soluzioni per le imprese".