Uiv, Lollobrigida: creare valore e rafforzarsi raccontando qualità nostre produzioni. VIDEOINTERVISTA

“Stiamo lavorando molto. In particolare l'ICE con Matteo Zoppas sta lavorando a un progetto molto rilevante che porterà a Chicago, un mercato florido su cui l'export italiano punta, le esperienze legate a Vinitaly. Abbiamo l'Amerigo Vespucci, che ha appena realizzato un grande villaggio nel porto di Los Angeles, altro mercato particolarmente rilevante.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida a margine dell’assemblea generale Uiv a Roma.

“Abbiamo lavorato con i buyer di New York per promuovere anche le produzioni vinicole di alcune regioni e negli Stati Uniti ovviamente in un quadro molto complesso che in questo momento ha delle fibrillazioni anche di natura politica, stiamo attenzionando tutte le metodologie per ampliare il nostro mercato in termini di valore più che di quantità.

L'obiettivo dell'Italia e la capacità dell'Italia di rafforzarsi è proprio data dalla capacità di produrre valore attraverso l’abilità di raccontare la qualità che c'è dietro i nostri prodotti. In queste ore, come sapete, si voterà la fiducia per il decreto agricoltura, dove ci sono tanti provvedimenti che riguardano anche il settore del vino, che affrontano delle emergenze in maniera visibile e chiara sia con l'articolo uno che prevede la moratoria per le aziende colpite per esempio dalla peronospora e quindi la moratoria sul credito sia aiuti importanti per questo settore. Arriviamo a 47 milioni per ristorare le imprese che hanno avuto questa criticità e oltretutto l'articolo uno è emendato perché c'è anche una previsione di danni che emergeranno rispetto alle produzioni di quest'anno. Chi ha avuto un calo delle produzioni del 30% potrà beneficiare di analogo provvedimento.

Ci sono una serie di interventi che garantiscono tutto il settore agricolo e tutto il comparto agricolo tra cui ovviamente quello vitivinicolo e quindi avremo già oggi dei segnali chiarissimi della propensione del nostro Governo a rapportarsi, ad impegnarsi a realizzare soprattutto. Che è quello che spesso è mancato, perché non è che siano mancate tante norme o tante enunciazioni negli anni: sono mancati fatti concludenti. Il nostro Governo sta dimostrando di aver rimesso al centro l'agricoltura, di averla resa più sicura per gli imprenditori che fanno il loro dovere e lo fanno bene e che devono essere valorizzati nel loro modo di rappresentare la nostra Italia, ma allo stesso tempo con una grande fermezza verso coloro che invece non si comportano nel rispetto delle norme, delle leggi e delle regole.”