UIV, Zoppas: vino sta performando 20% in più rispetto al 2019, Usa e mercati strategici in calo. VIDEOINTERVISTA

Roma - "Stiamo parlando di un vino che rispetto al 2019 sta performando 20% in più. Quindi una situazione ancora positiva, nonostante i veri problemi che ci sono stati, che hanno un'onda lunga causata da un comportamento a fisarmonica del mercato. Stocking, destocking, le problematiche di disponibilità dei container ha fatto sì che tutta la catena e tutta la filiera abbia causato grandi acquisti e grandi vendite sfasate tra di loro.

Ciò che sta succedendo è che adesso piano piano si sta un po allineando al mercato. Siamo partiti con un più 3%, dati ancora ufficiosi, non Istat, ci stanno dando America ed altri mercati strategici in calo. Abbiamo bisogno di capire se è una scossa di assestamento oppure altro, c'è ottimismo con preoccupazione, con precauzione, ma guardiamo avanti perché quello che stiamo facendo come sistema è quello di appoggiare in modo importante gli imprenditori del vino che già fanno un grandissimo lavoro".

Così ad AGRICOLAE Matteo Zoppas, presidente di ITA, a margine dell'assemblea UIV organizzata a Roma.

Vogliamo stare al loro fianco, cercare di amplificare quelle che sono le loro attività e lo facciamo con il sistema paese che non è più solo ICE, SACE, Simest e Cassa depositi e prestiti, ma anche tutti gli organi di Governo, tutti concentrati sul numero dell'export italiano, 625 miliardi di euro di fatturato, che conta quasi un terzo del PIL.

Sul vino spingiamo molto sia sugli incoming, per cui una fiera come Vinitaly ,che la principale fiera d'Europa se non se non nel mondo del vino, sta avendo un grandissimo successo, è in crescita, grazie buyers e operatori, più di più della metà dei clienti che vengono incontrati esteri al Vinitaly è portato proprio da Ice.

Così lo stesso facciamo creando delle collettive e quindi dei poli espositivi presso le fiere all'estero e c'è una dinamica di cambiamento, di mutazione, degli assetti e di equilibri fieristici, dove vediamo che nel vincolo di bilancio del produttori che vogliono fare un numero limitato di fiere col massimo risultato, delle tre fiere che c'erano in Italia, quindi Germania Francia e Italia, aprendo questa nuova piattaforma insieme a Vinitaly in America quindi Vinitaly Chicago che ci sarà a ottobre, molte aziende hanno preferito ridurre la presenza sul comparto tedesco, essere più presenti in Italia e Francia e spostarsi poi a Chicago per il nuovo Vinitaly di Chicago.

Probabilmente faremo un incoming di quasi 100 operatori e anche una collettiva di circa 100 aziende in aggiunta a tutte le quelle che stanno mettendo insieme la Fiera di Verona e la Camera di Commercio".