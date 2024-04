Uncai, ad Agriumbria agricoltura di precisione: Strategie per lo Sviluppo Economico e la Sostenibilità

AgriUmbria, l’evento annuale dedicato all’agricoltura e all’innovazione, si prepara ad accogliere un convegno di grande rilevanza. Sabato 6 aprile alle ore 9.00, nella sala Europa, i principali attori del settore si riuniranno per discutere dell’agricoltura di precisione e delle strategie necessarie per garantire uno sviluppo economico sostenibile. Il convegno sarà moderato dal presidente dei Contoterzisti Umbria, Sergio Bambagiotti, figura di spicco nel panorama agricolo regionale. I relatori, esperti e innovatori, affronteranno tematiche cruciali per il futuro dell’agricoltura. Alessandro Sdoga (Confagricoltura Umbria), esperto in servizi digitali e nuove competenze per l’agricoltura, ci guiderà attraverso le opportunità offerte dall’agritech e dall’innovazione. La sua esperienza ci permetterà di comprendere come la tecnologia possa migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle pratiche agricole. Giammarco Ciccotti, referente per Hubfarm, la piattaforma digitale su misura per le aziende agricole, ci illustrerà come l’adozione di soluzioni tecnologiche possa trasformare il modo in cui coltiviamo la terra. L’efficienza, la precisione e la riduzione degli impatti ambientali saranno al centro della sua presentazione. Marco Miserocchi, country manager di Topcon Agriculture, ci presenterà le soluzioni avanzate per la gestione dei campi e la raccolta dati. La sua esperienza internazionale ci fornirà una prospettiva globale sull’agricoltura di precisione. Sacha Laino e Monia Ceccarelli, rappresentanti rispettivamente di Agriges e Dado Tank, ci parleranno delle sfide e delle opportunità nell’adozione di tecnologie innovative. La loro visione pragmatica e orientata al futuro ci aiuterà a comprendere come integrare le nuove soluzioni nel contesto agricolo. Quindi, il Prof. Stefano Loppi (Università di Siena - Dipartimento di Scienze della Vita), esperto nei cambiamenti ambientali e negli aspetti biologici delle piante, ci guiderà verso un’agricoltura sostenibile e rispettosa della biodiversità. La sua ricerca scientifica ci offrirà spunti preziosi per affrontare le sfide ambientali legate all’agricoltura moderna, calandole nella realtà umbra. Infine interverranno Donato Rossi, delegato di giunta nazionale di Confagricoltura, il presidente dell'Unione Nazionale Contoterzisti UNCAI, Aproniano Tassinari, e Roberto Morroni, assessore all'agricoltura di Regione Umbria.

I contoterzisti sono il trait d’union tra tecnologia e agricoltura, sottolinea il presidente dei Contoterzisti Umbria Sergio Bambagiotti: “Il contoterzismo sta vivendo una crescita esponenziale in Umbria. La nostra associazione è al centro di questa rivoluzione, promuovendo l’innovazione e la collaborazione tra agricoltori e tecnologi”. Aproniano Tassinari, presidente dell’Unione Nazionale Contoterzisti UNCAI, aggiunge: “I contoterzisti sono i veri professionisti dell’innovazione in agricoltura. La loro expertise è fondamentale per affrontare le sfide del futuro”.

Il convegno rappresenta un’opportunità unica per approfondire le tematiche legate all’agricoltura di precisione e per creare sinergie tra i vari attori del settore. La partecipazione di esperti, istituzioni e professionisti contribuirà a delineare una visione concreta per un’agricoltura moderna, sostenibile e all’avanguardia.