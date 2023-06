USA liberalizza carne pollo sintetica. Confeuro: E’ attacco alla salute, consumatori svegliatevi!

Gli Stati Uniti hanno dato il via libera alla la vendita di carne di pollo coltivata in laboratorio da cellule animali. Se ne parlava già da tempo ma adesso è arrivata l’ufficialità. Le società che potranno iniziare a vendere carne di pollo sintetica sono le californiane: Upside Food e Good Meat.

Il Dipartimento dell'agricoltura americano ha autorizzato queste due società a offrire carne da laboratorio a ristoranti e in futuro ai supermercati. Si tratta di una decisione inopportuna che potrebbe aprire la strada ad altri alimenti simili in un futuro prossimo – afferma Andrea Michele Tiso, Presidente di Confeuro.

Si giustifica la produzione e commercializzazione di tali prodotti con affermazioni quali “non richiedono sofferenza per gli animali” e “riducono l'impatto ambientale del pascolo e della coltivazione di alimenti per gli animali” nonostante i dati di recenti ricerche dimostrino il contrario – prosegue il Presidente Tiso.

Questo tipo di atteggiamento dimostra come gli USA non siano attenti alla salute dei propri cittadini e all’ambiente. Negli Stati Uniti esiste un problema diffuso di cattiva alimentazione, obesità e sono in molti ad essere esposti a rischio di malattie cardio-vascolari. Il Dipartimento dell’Agricoltura USA dovrebbe concertare con il Ministero della Salute e cercare di prevenire ulteriori danni alla salute dei propri consumatori.

Assistiamo invece a una crescente produzione e vendita di prodotti di dubbia qualità salutare, spesso aggravata dall’apposizione di etichette che richiamano il Nostro Paese per avallarne la presunta bontà. L’Italian sounding deve essere bloccato e i consumatori devono essere informati in modo migliore.

Rivolgiamo quindi un appello ai consumatori americani affinché prendano coscienza dei rischi derivanti dal consumo di tali alimenti e non si facciano turlupinare da industrie chimiche-alimentari che hanno a cuore solo i propri interessi economici – conclude il Presidente della Confederazione degli agricoltori europei e del mondo.