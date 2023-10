Vajont 60, De Carlo sulla diga a rappresentare il Senato: Momento di grande emozione

Il senatore bellunese di Fratelli d'Italia Luca De Carlo ha partecipato questa mattina alla celebrazione per il sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont, rappresentando – su incarico del Presidente Ignazio La Russa – l'intero Senato alla cerimonia che si è svolta sulla diga.

“È stato un momento di grandissima emozione partecipare a questa cerimonia, assieme al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente della Camera Lorenzo Fontana e al Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Credo sia fondamentale che le istituzioni lancino un messaggio chiaro e forte affinché tragedie simili non abbiano più a succedere: lo ha ricordato anche questa mattina il Presidente Giorgia Meloni, siamo tutti al lavoro per un'Italia più sicura, perchè l'avidità dell'uomo non prevalga sulla vita, perchè le popolazioni non restino inascoltate. Anche per questo è stato per me un enorme onore rappresentare il Senato in un momento tanto significativo per l'intera nazione”, il commento di De Carlo.