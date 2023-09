Vendemmia 2023, Mastroberardino (Federvini): meno quantità, ma potremmo avere buona annata. Lavorare come sistema per l’export, ma OCM paga ritardi burocratici

La vendemmia 2023 dovrebbe segnare un calo di produzione, tra piogge e grandinate al nord e il fenomeno della peronospera nel centro-sud, ma il sistema vino italiano deve affrontare anche il problema dei costi di produzione in aumento. A confermare ad AGRICOLAE i primi dati provvisori, in questa prima settimana di raccolta, è Piero Mastroberardino, vicepresidente di Federvini, che si allinea con i dati previsionali elaborati dal CREA: "Entro 3-4 settimane avremo un quadro più chiaro, ma per alcune zone e soprattutto per alcune varietà, potremmo avere un calo di produzione fino al 50%, per motivi diversi: fattori climatici al nord e patogeni nell'area centro-meridionale".

Dunque una produzione che potrebbe segnare il passo rispetto all'anno scorso e che parte con qualche giorno di ritardo, causato dall'andamento climatico di tutta la penisola: " Ma ogni ritardo della vendemmia non è di per sé un fenomeno negativo. Per le curve di maturazione, può far bene alla pianta. Inoltre queste saranno più scariche per effetto della peronospera, speriamo che il calo di temperature aiuti nella maturazione, per un rendimento qualitativo di buona qualità".

"Per quanto riguarda la Peronospera, nel 2022, abbiamo avuto andamenti diversi tra nord e sud - continua Mastroberardino -. Al centro-sud abbiamo avuto fenomeni incisivi, come per l’Abruzzo e la fascia appenninica, dove alcune varietà hanno sofferto di più, anche a causa dell’umidità e questo potrebbe portare ad una vendemmia costosa.

Al nord invece abbiamo avuto problemi con grandinate e piogge torrenziali. Questo quadro ci fa supporre un calo produttivo rilevante, ma non ci deve portare ad una visione negativa, dobbiamo guardare alla creazione di valore, lavorare correttamente e far percepire al consumatore la qualità del prodotto e quindi evitare banalizzazioni, soprattutto in contesti internazionali".

Dunque l'Italia dovrebbe produrre meno rispetto ai 50 milioni di ettolitri del 2022 e questo dovrebbe spingere sempre di più i nostro produttori a lavorare sul valore aggiunto: "Per vincere la battaglia sul tema del valore aggiunto serve che tutta l’offerta si adegui. Nelle gare internazionali, dei grandi buyer, ci rendiamo conto che le imprese italiane spesso tendono a fare offerte al ribasso e questo si riverbera contro di noi. Serve un forte intervento culturale dentro la filiera per cambiare questo atteggiamento. Solo così potremo avere maggiore marginalità per i nostri sistemi ed avere così un effetto a cascata importante".

La partita con Spagna e Francia si gioca sui principali mercati esteri e qui, secondo Mastroberardino, serve puntare sulla promozione, "ma dobbiamo sfruttare meglio le risorse. La burocrazia per i fondi OCM è aumentata fino a toccare vette grottesche. E' necessario essere più competitivi, attingendo velocemente alle risorse. L’Italia enologica è un puzzle e non possiamo fare a meno di trasmettere le nostre tipicità verso l’esterno, ma la coesione diventa la chiave di volta, è una sfida istituzionale importante, serve sintesi per presentarci al meglio e con coerenza pianificazione strategica".

Il ministro degli esteri Tajani è in Cina per rivedere gli accordi della Via della Seta, ma il mercato del più grande paese dell'estremo oriente rimane importante per i nostri produttori: "Per l'Italia quello cinese è un mercato strano, il più atipico, tanto che abbiamo impiegato 20 anni per capire come funzionava. Nella prima fase una gran parte era stata occupato dall’Australia e il nostro paese, ma anche la Francia era marginale, poi è arrivato il Covid. Quest’anno la domanda è ripartita, un po' timidamente, ma sono comunque numeri da ricostruire, con il Cile come nuovo concorrente.

Per questo serve un intervento governativo, anche se noi ci dobbiamo muovere come UE, soprattutto in tempi rapidi. Per penetrare questo mercato dobbiamo lavorare con le regole interne al sistema cinese, costruire una presenza, con un processo di sedimentazione, magari seguendo il modello della moda italiana, evitando speculazioni e investendo con impegno, magari anche con eventi di sistema".

La situazione per il mercato interno e per l'export è invece fluida: "Abbiamo poi un problema di riflessività dai mercati esteri principali, come Stati Uniti e Germania, a seguito del boom dell’anno scorso - puntualizza Mastroberardino -. Il 2023 è di rimbalzo e questa provocherà un impatto importante, difficile da recuperare entro la fine dell’anno. Sul mercato italiano abbiamo avuto un'Horeca che ha tenuto il passo, mentre c’è stato un rallentamento sensibile, già nel secondo trimestre, nel canale moderno, da asporto, morso dall’inflazione. Questo ha portato le famiglie ha limitare il consumo di vino".

Su tutto il sistema produttivo del vino italiano è calata come una mannaia la crescita dei costi, che ha reso la vita difficile a molti produttori: " Sul fronte dei materiali strategici abbiamo avuto problemi importanti nei mesi scorsi e l’inversione di tendenza non si riversata ancora sui conti delle aziende. Poi abbiamo subito un’enorme crescita dei costi di produzione: una vendemmia vissuta dopo 40-50 giorni di pioggia continua richiede manodopera continua, che va di pari passo con la caduta della produzione: così l’incremento dei costi si spalma su una produzione totale minore, per un duplice effetto", conclude il vicepresidente di Federvini.

