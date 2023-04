Verde e foreste: Confagricoltura ha ospitato oggi il Board&Council dell’European Forest Institut

In vista del convegno internazionale e intersettoriale di domani in Campidoglio, dal titolo ‘Cities in the Age of Forests – Cos’è una Biocity?’, Confagricoltura ha ospitato oggi il Board&Council dell’European Forest Institute, EFI-Istituto Forestale Europeo, organizzazione internazionale che vede la partecipazione di 30 Stati europei che hanno ratificato la Convenzione, con 130 organizzazioni associate di 41 Paesi.

Molti i temi trattati nel corso dell’incontro, al quale ha partecipato, tra gli altri, anche Alessandra Stefani, direttore generale DIFOR del MASAF.

Confagricoltura da tempo sostiene il ruolo chiave che gli alberi, le foreste e il legno hanno nel creare benessere ambientale e sociale, dando valore aggiunto anche ai centri urbani e periurbani. In tal senso sta portando avanti con successo il suo impegno di concerto con Assoverde, attraverso il Libro Bianco del Verde, progetto nato due anni fa - con il patrocinio dei ministeri delle Politiche agricole, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’ANCI, del CREA e dell’ISS – che vede impegnata un’ampia rete tra tutti gli operatori del comparto, pubblici e privati, ma anche il mondo scientifico e della ricerca, per condividere obiettivi, individuare priorità e criticità, presentare soluzioni e proposte per una “cultura” del verde e della sua “cura”, a beneficio della salute umana.