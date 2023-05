Verso Sud , Scordamaglia: La macroarea del Mediterrano per una sovranità alimentare distintiva e allargata

“Se sapremo andare in una direzione di piena collaborazione, le aree del Mediterraneo diventeranno una soluzione e un modello per la food security globale” così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia intervenendo all’evento Verso Sud organizzato da Ambrosetti The European House. “Una sinergia – ha ricordato il consigliere delegato – non teorica ma pratica” sono molti infatti i progetti che Filiera Italia insieme a Coldiretti ha già avviato in Egitto ed altri Paesi del Nord Africa. “Paesi complementari” ha detto Scordamaglia riferendosi alla missione recentemente conclusa in Egitto al seguito del Ministro Tajani, ricordando che la popolazione dell’area del Mediterraneo allargato crescerà di 250 milioni di abitanti entro il 2035 mentre l’Europa ne perderà 15 milioni nello stesso periodo. “In questo senso l’Italia potrà con il proprio know how ed altissima tecnologia – ha aggiunto - precision farming, smart irrigation, droni, satelliti e georeferenziazione per contribuire alla soluzione della insicurezza alimentare in tale area".

Ma la sinergia produttiva da sola non basta “Servono i valori condivisi” ha aggiunto il consigliere “La base è la dieta mediterranea nella sua accezione più alta – ha detto Scordamaglia – una dieta che punta sulla distintività, sulla non omologazione, su un sacro legame con la terra, un approccio non oscurantista, ma che ha capito che la terra è la vera ricchezza del futuro è qualcosa che deve essere rispettata e lasciata sempre più fertile di come si è trovata”.