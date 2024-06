Villaggio Coldiretti, Brugnaro: Benvenuta Coldiretti a Venezia, grazie per impegno nella difesa del nostro territorio

“Benvenuta la Coldiretti a Venezia. È la prima volta di una manifestazione così importante in città, un momento di riflessione di quanto importante sia l’agricoltura e la pesca assieme proprio alla difesa della nostra filiera agroalimentare. È molto importante questa disponibilità della città internazionale per raccontare come i nostri prodotti da sempre viaggino per il mondo, per cui davvero grazie di cuore per la vostra passione, per il vostro impegno e per la difesa che fate continuamente nel nostro territorio perché sono proprio i contadini e gli agricoltori quelli che conoscono la natura e che la sanno omaggiare”.

Lo dichiara il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in un video messaggio trasmesso in apertura dell’evento istituzionale a difesa della Dieta Mediterranea in corso all’Arsenale durante la seconda giornata di Villaggio Coldiretti a Venezia.