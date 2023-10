Villaggio Coldiretti, De Carlo: errore fermare lo sviluppo, dobbiamo produrre di più e meglio. Stop a fake news Rai

“La politica deve avere una visione in agricoltura, noi in parlamento dobbiamo fare quei piccoli passi che sembrano banali ma che hanno un riflesso immediato sul cittadino e sull’operatore. Penso ad aver levato il vincolo sui boschi di pregio che era una perdita di tempo ingiustificata, abbiamo fatto uno snellimento delle procedure e non si dovranno più aspettare 60 giorni per poter fare un taglio. Penso poi a questioni strategiche come quella del bostrico che ha colpito il nord Italia, potremo intervenire molto prima in questo modo.”

Così Luca De Carlo, presidente Comagri Senato, nel corso del suo intervento al Villaggio Coldiretti a Roma.

“Sui crediti di carbonio siamo intervenuti sul registro con un emendamento con il quale anche in Italia si potranno sperimentare a terra le Tea che consentiranno di risparmiare acqua, fitofarmaci e fertilizzanti. Questo significa avere una visione ma serve sempre tradurre nel pratico. Ci vorranno anni ma la strada è segnata, noi puntiamo su ricerca, efficienza e produzioni maggiori e di qualità.

La sfida non è oggi la decrescita felice, decrescere significa fermare lo sviluppo. Noi vogliamo produrre di più e meglio nel rispetto della natura e del reddito degli agricoltori. Dobbiamo essere dei facilitatori dei loro interessi, non è lobbismo questo.

Col registro dei crediti di carbonio affermiamo che l’agricoltore non è un inquinatore, anzi trattiene Co2. Basta fake news e basta con tv di stato che racconta una verità che non è quella corretta. Basta fake news in agricoltura.”